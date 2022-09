Kauza soudce Sováka. Policie po dvou letech dokončila vyšetřování, obvinění se nyní seznamují s výsledky

Policie po necelých dvou letech skončila vyšetřování kauzy bývalého soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka. Ten chtěl podle policie za peníze ovlivňovat soudní rozhodnutí. Údajně dokonce nabízel společně se svým známým firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek v jejich prospěch za 50 milionů korun. Původní zpráva Praha 6:00 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V současné době probíhá seznamování obviněných s výsledky vyšetřování. Jednotlivé důkazy získané v průběhu vyšetřování a z nich vyplývající závěry nemůže bohužel Vrchní státní zastupitelství v Praze komentovat,“ uvedl pro Radiožurnál náměstek vrchní státní zástupkyně Zdeněk Štěpánek.

Následně detektivové rozhodnou, zda podají návrh na obžalobu.

Sovák Radiožurnálu potvrdil, že část obviněných se již se spisem seznámila, bývalý soudce toho však podle svých slov není zatím fyzicky schopen. „Já jsem měl jít taky, ale měl jsem již před tím plánované rozsáhlé vyšetření v nemocnici, tak jsem tam musel nastoupit a nevím, jak to s tím bude. Momentálně toho nejsem fyzicky vůbec schopen,“ popsal.

Sovák je totiž nemocný a opakovaně tvrdí, že není schopný chodit k výslechům. Při rozhovoru s reportérem Radiožurnálu zmínil, že jej trápí vysoký krevní tlak po ránu, který podle něj dosahuje „fatálních hodnot.“ Soudce také zmínil, že je diabetik a má zničené ledviny.

Server Seznam Zprávy nedávno upozornil, že znalec najatý policií upozornil, že Sovák není schopný jít před soud. Jenže to se změnilo, policie si nechala vypracovat nový posudek, ve kterém se píše, že Sovák trestní řízení zvládne. Exsoudce nechtěl pro Radiožurnál nový posudek příliš komentovat.

„Mohu mít pochybnosti o tom, že ten nový posudek, který si pořídila policie, je úplně validní. Jsou to dva zásadně rozporné posudky a měl by to patrně rozhodnout ústavní posudek,“ uvedl Sovák. O vyhotovení takového posudku by podle něj mohl rozhodnout soud.

Neoprávněný přístup k údajům

Radiožurnál navíc zjistil, že nedávno policie Sováka znovu obvinila. Tentokrát kvůli podezření, že neoprávněně získával údaje z neveřejných informačních systémů.

„Jedna z obviněných osob je nově trestně stíhána též pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, a to v souvislosti s neoprávněnými lustracemi v neveřejných databázích,“ potvrdil státní zástupce Štěpánek s tím, že toto vyšetřování je vedeno samostatně.

Samotný Sovák je k novým obviněním skeptický. „Ve srovnání s předchozím obviněním jsou taková bagatelní, protože se jedná všechno o přečinové věci,“ tvrdí.

„Část věcí tam vidím nepodložených a chtěl bych se razantně bránit,“ doplnil s tím, že s detailnějším popisem by předbíhal vlastní obhajobu.

Poprvé kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili Sováka v prosinci 2020. Nejzávažnější z obvinění se týká společnosti Metrostav.

Bývalý soudce měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek ve prospěch stavební firmy v kauze hejtmana Davida Ratha, v níž Metrostav je jako firma obžalovaná z uplácení. A to za 50 až 150 milionů korun. Metrostav ani nikdo z firmy v kauze obviněný není.

„S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl k tomu tehdy serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Jiří Teryngel u soudu (23. leden 2012) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Metrostav je jen jednou z částí Sovákova případu. Exsoudce je také stíhaný za to, že převzal úplatek ve výši sto tisíc od advokáta Jiřího Teryngela.

Zdeněk Sovák dosud policistům tvrdil, že se žádné korupce nedopustil. Jenže advokát Teryngel se k tomu během vyšetřování přiznal a nedávno pro něj Okresní soud v Berouně schválil dohodu o vině. Ze soudní síně kvůli tomu Teryngel odešel s milionovým finančním trestem.

Soudce od počátku svoji vinu odmítá a tvrdí, že jen vedl „blbé kecy“ či se „chvástal“.

„Ne, to byly kecy. Byly to kecy. Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl loni v červenci reportérovi Radiožurnálu.