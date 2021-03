‚Nebyl podán návrh na prodloužení.‘ Soudce Sovák opustil libereckou vazební věznici

Bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka pustili z vazby. Podle informací serveru Seznam Zprávy opustil libereckou vazební věznici v pátek dopoledne. Státní zástupce Zdeněk Štěpánek návrh na prodloužení vazby nepodal. Soudce Sovák čelí obvinění z toho, že za úplatky ovlivňoval odvolací řízení. Praha 11:54 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudce Zdeňka Sováka policie zatkla na začátku prosince, hned poté putoval do vazby kvůli podezření, že by mohl ovlivňovat svědky. „Je to složitá, citlivá kauza, i pro justici,“ komentovala tehdy důvody uvalení vazby Pavla Hájková, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1.

Návrh na prodloužení vazby dozorující státní zástupce Zdeněk Štěpánek nepodal. „Mohu říct, že nebyl podán návrh na prodloužení vazby,“ řekl serveru iROZHLAS.cz soudce obvodního soudu Lukáš Svrček.

Podle zdrojů serveru Seznam Zprávy sedmdesátiletého soudce propustili z liberecké vazební věznice v pátek dopoledne. „Pokud soudci končila vazba, tak je možné, že byl propuštěn,“ uvedl Svrček.

Kauza soudce Sováka Korupční aféra úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek ve prospěch stavební firmy, a to za 50 milionů korun. Případ iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to - podle policejního obvinění - pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O připadu iROZHLAS.cz informoval ZDE.

Obvinění v kauze čelí celkem pět lidí.

Sovák měl - podle policejní verze - společně s přítelem Milanem Bíbou nabízet, že za úplatky ovlivní odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze. Od firmy Metrostav měli požadovat 50 milionů korun za to, že v její prospěch ohnou verdikt ve druhé větvi kauzy bývalého politika Davida Ratha.

Za ovlivňování rozsudků měl ale „Děda“ s „Milďáskem“, jak se dvojice navzájem oslovovala, požadovat například i elektronickou měnu bitcoin nebo obraz od arménského podnikatele Gagika Tonyana.

O Sovákově předčasném propuštění na konci ledna ostře diskutovali i soudci Městského soudu v Praze. Senát soudkyně Veroniky Čeplové ale nakonec Sováka ve vazbě nechal, Bíbu s Tonyanem propustil.

V kauze figuruje také vyznamenaný právník Jiří Jelínek. Ten loni v lednu vypracoval posudek pro firmu Metrostav, kterou společnost použila u Městského soudu v Praze. Soudce Sovák pak chtěl podobný posudek využít při rozhodování v odvolacím řízení. Jelínek ovšem odmítá, že by Sovákovi s čímkoli radil.

„Podle mne to je cílený útok, který mne má poškodit. Celé je to slátanina, která je v rozporu s elementární logikou,“ řekl v prosinci serveru iROZHLAS.cz. Na začátku ledna se ovšem jeho odbornými posudky ve prospěch obžalovaných zabývalo děkanské kolegium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jelínek měl dodat písemné vysvětlení.