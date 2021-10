Vymlouvání na psychické problémy soudci Sovákovi nepomohlo, jeho vyšetřování běží dál

Zdravotní posudky nepomohly. Stíhání Zdeňka Sováka pokračuje. Bývalý soudce Vrchního soudu v Praze v uplynulých měsících podstoupil několik zdravotních vyšetření, jedno z nich přímo během hospitalizace na psychiatrické klinice. Verdikt je jednoznačný, jak ukazuje vyjádření dozorujícího státního zástupce Zdeňka Štěpánka: „Vyšetřování i nadále pokračuje.“ Praha 5:00 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mildí, já jsem to švihnul! Možná jsem se tím nakopal do p***, možná mi to zlomí vaz, ale to je jedno.“ To podle policejních odposlechů soudce Zdeněk Sovák loni pronesl na adresu jednoho z ohnutých rozsudků.

KAUZA SOUDCE SOVÁKA Korupční aféra úzce souvisí s druhou větví kauzy Davida Ratha, v níž je stíhán i stavební gigant Metrostav. Vazebně stíhaný soudce Zdeněk Sovák měl společně se svým známým Milanem Bíbou firmě nabízet, že ovlivní rozsudek v její prospěch za 50 milionů korun. „S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktována a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Případ iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Bíba a Sovák si měli podle policie říct o zálohu 1 a půl milionu korun. Peníze si Bíba nakonec převzal, pocházely ale od vyšetřovacího týmu.

Policie obvinila také podnikatele Gagika Tonyana, který měl Sovákovi doručit obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Soudce ho za to – podle policejního obvinění – pomohl letos v květnu zprostit obžaloby z vydírání. O připadu iROZHLAS.cz informoval ZDE.

Obvinění v kauze čelilo celkem pět lidí – soudce Sovák, Tonyan, Bíba a jeho partnerka Charlotte Mulénová. Pravomocný rozsudek si už v červnu vyslechl bývalý adovkát Jiří Teryngel.

V polovině července ale pro server iROZHLAS.cz tvrdil, že si velkou část zaznamenaných slov vůbec nepamatuje.

„Myslím si, že jsem tam měl i vlny značného požívání alkoholu,“ uvedl s tím, že má v plánu návštěvu psychiatrie. Tam soudce v den vydání rozhovoru opravdu hospitalizovali. A udělali mu zdravotní posudek.

„Dělal to pan doktor (Jakub) Šimek z kliniky na Karlově náměstí, byl jsem znalecky zkoumán,“ popsal Sovák pro iROZHLAS.cz. Kromě toho tvrdí, že absolvoval řadu dalších vyšetření, chodí na dialýzu, s odkazem na své zdraví dokonce odmítá vypovídat.

Pokud by ho lékaři vyhodnotili jako nepříčetného, nezvládl by účast v trestním řízení. A jeho stíhání by se pravděpodobně zastavilo.

Jenže údajné zdravotní problémy Sovákovi nakonec nepomůžou. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil dozorující státní zástupce Zdeněk Štěpánek z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

„V případě obviněného bývalého soudce Vrchního soudu v Praze vyšetřování i nadále pokračuje,“ odpověděl na dotaz.

Jinak ve věci podle něj stále probíhá vyšetřování a není jasné, kdy se případ údajné korupce na Vrchním soudu v Praze posune do další fáze.

‚Dozvídám se to z usnesení‘

Kauza odstartovala loni na začátku prosince, když policisté zasahovali v budově pražského vrchního soudu.

Stíhaný soudce Sovák promluvil. ‚Vedl jsem jen blbé kecy,‘ říká o odposleších, které jej dostaly za mříže Číst článek

Obvinění stojí zčásti na odposleších, ve kterých jednasedmdesátiletý soudce plánuje braní úplatků se svým údajným komplicem, o deset let mladším Milanem Bíbou. „Děda“ s „Milďáskem“, jak se podle policie oslovovali, měli požadovat padesátimilionový úplatek, za který pak měl Sovák zařídit mírnější rozsudek pro firmu Metrostav.

Stavebnímu gigantu udělil krajský soud tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách a desetimilionovou pokutu za podíl v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Největší stavební firma v Česku se proti nepravomocnému rozsudku odvolala, a tak se její případ dostal na Vrchní soud v Praze, kde pracoval právě Sovák.

Ten v nahrávkách kauzu popisuje jako „mimořádnou příležitost, jak si uloupnout perníček“.

A právě to, že něco takového řekl, si podle svých slov nepamatuje. „Dozvídám se ty věci z usnesení o zahájení trestního stíhání, že jsem se měl někdy nějak chvástavě vyjádřit. Vůbec si na to ale nevzpomínám,“ řekl v červenci serveru iROZHAS.cz.

Obviněný soudce Sovák strávil na psychiatrii dva týdny. K výslechu půjde, vypovídat ale odmítá Číst článek

Obraz i bitcoiny

Stíhané duo Sovák – Bíba podle dostupných informací zkoušelo vedle kauzy Rath II ovlivnit ještě další dvě trestní kauzy. V jedné z nich byl obviněn i vyhledávaný právník Jiří Teryngel. Berounský okresní soud mu schválil dohodu o vině a trestu, za úplatek pro Sováka dostal pokutu milion korun. Kvůli kauze se také rozhodl skončit s advokacií.

Kromě toho si – podle policejní verze – Sovák za ohnutí rozsudku naúčtoval obraz Staroměstského náměstí od arménského podnikatele a malíře Gagika Tonyana.

Mírnější verdikt měli podle kriminalistů společně s Bíbou plánovat také pro dvojici dvou mladých vyděračů. Těm chtěl soudce zařídit nižší tresty za bitcoiny. Jeho neformální asistent Bíba ale nakonec zjistil, že žádnou kryptoměnu nemají.