Korupční kauza na vrchním soudu: detektivové navrhli obžalovat exsoudce Sováka a další čtyři osoby

Detektivové po necelých dvou letech navrhli obžalovat pět osob v kauze bývalého soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka. Radiožurnálu to potvrdil dozorující státní zástupce Zděněk Štěpánek z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Sovák chtěl podle policie za peníze ovlivňovat soudní rozhodnutí. Údajně dokonce nabízel společně se svým známým firmě Metrostav, že ovlivní rozsudek v jejich prospěch za 50 milionů korun. Původní zpráva Praha 10:07 17. října 2022

Předloni na Mikuláše detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili exsoudce Zdeňka Sováka z údajného ovlivňování verdiktů Vrchního soudu v Praze. Po necelých dvou letech v případu podali návrh na obžalobu, jak Radiožurnálu potvrdil náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Zdeněk Štěpánek.

„V trestní věci týkající se ovlivňování soudních rozhodnutí byl policejním orgánem dnešního dne (v pondělí) doručen Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze spisový materiál s návrhem na podání obžaloby na pět obviněných osob,“ uvedl pro Radiožurnál dozorující státní zástupce, který rozhodne o podání obžaloby k soudu.

Kromě bývalého soudce v případu čelí obvinění ještě Sovákův známý Milan Bíba, arménský podnikatel a malíř Gagik Tonyan, soukromý detektiv Robert Plevač a Bíbova přítelkyně Charlotte Mulénová.

Sovák nechce aktuální vývoj případu komentovat. „Bez komentáře. Respektuji pokyn svého obhájce,“ napsal v SMS. Vyjádření dalších obviněných Radiožurnál shání.

Ohnuté rozsudky?

Nejzávažnější ze Sovákových obvinění se týká společnosti Metrostav. Bývalý soudce měl společně se svým známým Bíbou nabízet firmě, že v její prospěch ovlivní rozsudek ve druhé větvi kauzy expolitika Davida Ratha. A to za 50 až 150 milionů korun. Metrostav ani nikdo z firmy v kauze obviněný není.

„S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ řekl k tomu tehdy serveru iROZHLAS.cz mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Metrostav je jen jednou z částí Sovákova případu. Exsoudce je také stíhán za to, že převzal úplatek ve výši sto tisíc od advokáta Jiřího Teryngela.

Zdeněk Sovák dosud policistům tvrdil, že se žádné korupce nedopustil. Jenže advokát Teryngel se k tomu během vyšetřování přiznal a nedávno pro něj Okresní soud v Berouně schválil dohodu o vině. Ze soudní síně kvůli tomu Teryngel odešel s milionovým finančním trestem.

Podle nedávného zjištění Radiožurnálu navíc policie Sováka znovu obvinila. Tentokrát kvůli podezření, že neoprávněně získával údaje z neveřejných informačních systémů.

„Jedna z obviněných osob je nově trestně stíhána též pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, a to v souvislosti s neoprávněnými lustracemi v neveřejných databázích,“ potvrdil státní zástupce Štěpánek s tím, že toto vyšetřování je vedeno samostatně.

Soudce od počátku svoji vinu odmítá. V rozsáhlém rozhovoru pro Radiožurnál tvrdil, že jen vedl „blbé kecy“ či se „chvástal“.

„Ne, to byly kecy. Byly to kecy. Protože jsem byl ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl loni v červenci reportérovi Radiožurnálu.