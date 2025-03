Stříž oficiálně navrhl nástupce Bradáčové. Má jím být její dosavadní náměstek Štěpánek

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal ministru Pavlu Blažkovi z ODS návrh na jmenování Zdeňka Štěpánka vrchním státním zástupcem v Praze, a to s účinností od 1. dubna. Vystřídal by Lenku Bradáčovou, dosud je jejím náměstkem. Štěpánek se specializuje na hospodářskou a finanční kriminalitu, korupci a trestnou činnost úředních osob. Aktualizováno Praha 9:14 21. 3. 2025 (Aktualizováno: 9:30 21. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štěpánek | Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

Štěpánka doporučila výběrová komise po pohovoru, který trval téměř dvě hodiny. Stříž její stanovisko akceptoval.

„Dne 19. března 2025 absolvoval Zdeněk Štěpánek osobní pohovor před výběrovou komisí, která ho doporučila jako vhodného kandidáta. Nejvyšší státní zástupce akceptoval stanovisko komise a podal návrh na jmenování Zdeňka Štěpánka do funkce vrchního státního zástupce v Praze s účinností od 1. dubna 2025,“ informoval mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Pozice šéfa pražských žalobců se uvolní 1. dubna, kdy Bradáčová nahradí Stříže v čele Nejvyššího státního zastupitelství. Pražskou instituci řídila od roku 2012.

Štěpánek již avizoval, že v případě jmenování žádné zásadní změny ve fungování zastupitelství neplánuje.

„Do výběrového řízení jsem se přihlásil poté, co vrchní státní zástupkyně byla jmenována nejvyšší státní zástupkyní, zejména z toho důvodu, že bych chtěl v podstatných směrech zachovat kontinuitu vedení a řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze. Zásadní změny neplánuji, spíše by to byly drobnější změny, které bych ale případně představil poté, kdy budu vědět, jak dopadlo to výběrové řízení,“ řekl.

Zůstal jediný uchazeč

K pohovoru před komisí pro výběr nového pražského vrchního zástupce postoupil Štěpánek jako jediný uchazeč. Přihlášku druhého ze zájemců o funkci Nejvyšší státní zastupitelství vyřadilo, a to z toho důvodu, že nesplnil požadavky dané zákonem.

3:08 Advokát chce bránit jmenování Bradáčové nejvyšší státní zástupkyní. Podal návrh Ústavnímu soudu Číst článek

Vrchního státního zástupce jmenuje na návrh nejvyššího státního zástupce ministr spravedlnosti. Ministr nemusí navrženého kandidáta jmenovat, pokud podle něj nesplňuje předpoklady pro řádný výkon funkce.

Mezi stanovenými požadavky na uchazeče byly vedle délky praxe státního zástupce také odborné, organizační, koncepční a řídicí schopnosti, osobnostní kvality i charakter. Zájemci museli k přihlášce přiložit životopis, výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení o bezúhonnosti. Nejvyšší státní zastupitelství dále požadovalo i potvrzení o zdravotní způsobilosti a motivační dopis s uvedením důvodů zájmu o funkci.

Štěpánek působí v soustavě státního zastupitelství od roku 2005. Nejprve pracoval na Okresním státním zastupitelství v Havlíčkově Brodě, později na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové.

V roce 2019 se stal ředitelem odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství v Praze. A o tři roky později byl jmenován do funkce náměstka pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové.