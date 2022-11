Tip na ideálního politika? ,Bydlí na nábřeží,‘ řekl Svěrák v divadle Gong v podvečer 17. listopadu 1989

Pokud byste se zeptali Zdeňka Svěráka, kde byl a co dělal večer 17. listopadu 1989, řekl by vám patrně, že byl v divadle a bavil publikum. Nešlo ale o publikum Divadla Járy Cimrmana, toho historického večera byl v pražském divadle Gong, kam ho pozval Jonáš klub. A protože ten své večery zpravidla natáčel, můžeme si připomenout, co Zdeněk Svěrák říkal přesně ve chvílích, kdy se na Národní třídě lámaly dějiny, aniž to tehdy kdokoli v Gongu tušil. Seriál Praha 12:15 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během setkání v Gongu hovořil Zdeněk Svěrák také o Václavu Havlovi | Foto: Komunikace 89 | Zdroj: ČTK

Zdeňka Svěráka tehdy uvedl a zpovídal celé dvě hodiny publicista Jiří Černý. Zpočátku to vypadalo na docela nevinný rozhovor o dětství, rodičích a psaní povídek, přičemž zaujme zmínka o tehdejším záměru, který dnes už známe jako filmovou klasiku.

„Já jsem si uvědomil, že byste docela hezký obrázek o mých rodičích mohli získat, kdybych vám přečetl kousek ze scénáře, který jsem nedávno dopsal a dnes byl schválen. Bude ho točit Vít Olmer a já jsem to nazval Obecná škola, ale jim se to nelíbí, takže budu muset vymyslet nový název…“

Když později během večera došlo na dotazy z publika, rychle se debata od psaní her a účinkování ve filmech stočila k politice.

„Kdyby si tě břevnovští občané vytipovali jako poslance, vzal bys to?“ zeptal se Svěráka Jiří Černý. „Ne, já nejsem ten typ, který by to dělal dobře. Já bych chtěl zůstat u svého,“ odpověděl bez váhání dramatik.

Obecná škola ze Svěrákova filmu dál chátrá. Podívejte se do míst, kde se procházel Igor Hnízdo Číst článek

„A neměl bys nějaký tip?“ naléhal přesto Černý. „Bydlí přes řeku. Já bydlím na Praze 5 a on bydlí na nábřeží.“

Tahle nevyslovená, a přesto zjevná narážka na Václava Havla dokazuje, jak nálada konce roku 1989 už skutečně spěla k proměně politických i společenských poměrů u nás.

Štika v rybníku

Zdeněk Svěrák tenkrát v Gongu mluvil také o návštěvě moskevského filmového festivalu a svém pozorování tehdejší sovětské politiky a jejích osobností.

„Mě zajímal Boris Jelcin, který přišel, bouřlivě uvítán všemi, zřejmě je tam velmi populární. A on má jako sport napadat Gorbačova. Až si myslím, jestli si ho Gorbačov nepěstuje schválně jako takovou štiku v rybníku. Jelcin řekl: ‚Nedávno se ptali soudruha Grobačova, jestli i on si nechal za státní peníze postavit nějakou daču a on si nemohl vzpomenout. Tak jsem mu připomněl, že čtyři!‘“

Divadlo Járy Cimrmana slaví 55 let od premiéry první hry. ‚Akt vypadal ochotnicky,‘ vzpomíná Svěrák Číst článek

Asi nejpozoruhodnějším momentem dvouhodinového záznamu Jonáš klubu ze 17. listopadu 1989 v divadle Gong je odpověď na otázku, zda je nutné čekat na další osobnosti podobné progresivním politikům z roku 1968, nebo je možné navázat na 20. srpen 1968 a pokračovat v tehdy přerušeném obrodném procesu.

„Podívejte, já nejsem politik a nejsem politicky zdatný. Myslím si, že otázka nestojí buď, a nebo, a rozhodně se nedá začínat 20. srpna 1968. Musí se začít zítra…“

Aniž to Zdeněk Svěrák tenkrát tušil, spletl se v podstatě jen o den. Nikoliv osmnáctého, ale 19. listopadu 1989 bylo založeno Občanské fórum, o němž bude další díl seriálu.