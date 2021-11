Kdo povede pražské hygieniky? O místo po končící Jágrové má zájem jediný uchazeč

Do výběrového řízení na post ředitele Hygienické stanice Hlavního města Prahy se přihlásil jeden zájemce. Informoval o tom v pondělí Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Současná ředitelka Zdeňka Jágrová končí v prosinci kvůli věku, podle požadavků služebního zákona nemůže být ředitel starší 70 let. Její nástupce by měl nastoupit od ledna příštího roku.

