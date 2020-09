Situace není optimální. Pořád ale má význam,‎ říká Jágrová o trasování kontaktů v Praze

Hlavní město se v pátek zbarvilo na semaforu do červena. Od pondělí v Praze začnou platit nová opatření pro venkovní akce a vysoké školy musí přejít na distanční výuku. O zhoršující se situaci mluví i hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. „Obávám se, že další dny bude výskyt stejný, že nemocnost bude nadále stoupat, protože všechna opatření, která byla nastavena, mají určité zpoždění,“ řekla Jágrová v rozhovoru pro Český rozhlas. Praha 20:17 18. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Co se míní označením venkovních akcí nad 100 lidí? Jsou to jen organizované akce, nebo cokoliv, kde se sejde více než 100 lidí, jako jsou větší zahrádky restaurací.

Jsou to organizované akce, kde se sejde ve stejnou dobu počet lidí vyšší než 100, tak v tom případě musí všichni použít roušky.

Na webu píšete, že nemocnost v Praze od začátku srpna stoupla jeden a půl krát. A v posledních sedmi dnech pak došlo k 23,5procentnímu nárůstu oproti předcházejícímu týdnu. Jak odhadujete další vývoj? Jak vypadá predikce na další dny?

Obávám se, že další dny bude výskyt stejný. Nemocnost bude nadále stoupat, protože všechna ta opatření, která byla nastavena, mají určité zpoždění, nebo jejich efekt má určité zpoždění. Předpokládám, že další týden bude nemocnost stejně vysoká jako tento.

Přesně to jste říkali. Účinnost opatření, která jste zavedli před týdnem, se projeví v tuto chvíli. Proč tedy zavádíte další opatření, když nevíme, jestli ta původní zabrala? Je situace horší, než jste čekali?

Určitě je situace horší. Počet denních případů se výrazně zvyšuje. Zatímco minulý týden jsme byli na 250 až 280 případech, tak tento týden jsme skoro na dvojnásobku. Z toho je evidentní, že situace je čím dál tím horší.

Skluz i dva a půl dne

Jak to v tuhle chvíli vypadá v Praze s trasováním kontaktů nakažených? Před čtrnácti dny jste říkala, že nestíháte trasovat. Pak jsme slyšeli, že vám stát dodá posily. Dorazily?

Ano, posily dorazily. My vlastně už vůbec neřešíme takzvané třetí a čtvrté hovory, to znamená hovory osobám v přímém kontaktu s nakaženým. V tom nám pomáhá ministerstvo zdravotnictví. Pomohli nám ostatní hygienické stanice. Ale situace se zhoršila v celé České republice. Máme i osoby na dohodu o činnosti. Stále jejich počet rozšiřujeme. V tomhle směru se ta situace velmi zlepšila.

A jak dlouho tedy v tuto chvíli trvá, než se ozvete někomu, kdo byl v rizikovém kontaktu s nakaženým?

Všechno to trvá. Bohužel situace je taková, že se stává, že máme skluz dva i dva a půl dne.

Jakou cenu má trasování ve chvíli, kdy se rizikovému kontaktu hygiena ozve za dva nebo tři dny? Pošle ho na testy a on se výsledek dozví za další tři dny. Takže od kontaktu s nakaženým se až za sedm dní dozví, že je třeba nakažený a že má jít do izolace. Mezitím přece už mohl nakazit mnoho lidí, nebo se dokonce uzdravit.

Je to určitě situace, která není optimální. My děláme všechno proto, aby tomu tak nebylo. Ale bohužel ten počet případů je tak vysoký, že prostě nezvládáme včasně trasovat.

Ale má takové trasování ještě význam?

Samozřejmě, že má určitě význam. I když s každým dnem je nižší a nižší. To nelze zpochybnit.

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR ze dne 18. září.

Děti ve škole

V hlavním městě je na tři desítky škol zasažených nemocí covid-19. Vy jste omezili výuku na vysokých školách. Proč na základních nebo středních ne?

Určitě nechceme omezovat výuku na základních nebo středních školách. Respektive u středních škol jsme si říkali nebo jsme se dohodli s magistrátem, že to příští týden vyhodnotíme a analyzujeme. Zatím ta situace je poměrně relativně dobrá. Chceme, aby co nejdéle probíhala výuka na základních školách, protože je zásadní, aby děti chodily do školy přímo fyzicky, nikoliv aby byly v online výuce, která je jistě důležitá, když není žádná jiná možnost. Ale pokud je možnost základní výuky, tak ta má samozřejmě přednost.

A která věková skupina je tím nejvýznamnějším přenašečem nákazy?

V současné době je to stále skupina těch mladých dospělých, to znamená 20 až 29, 30 až 39 let.

Proto jste omezili právě vysoké školy?

To bylo také jedním z důvodů, proč se omezily vysoké školy.

A další z důvodů?

A další důvod byl třeba ten, že Praha je momentálně červená. Víte tedy, že je vysoce riziková. Hrozí vysoké riziko komunitního přenosu a byly obavy o zavlečení onemocnění do ostatních krajů České republiky.

Vy jste udělali tahle opatření v Praze, kde je situace nejhorší. Ptám se na váš názor, proč se tak neděje v dalších regionech, které jsou třeba teď oranžové, aby se předešlo, že tam dojde ke stejnému nárůstu? My vidíme, že ostatní města kopírují Prahu s určitým zpožděním, tak proč tam nejsou tato opatření?

Myslím si, že kolegové kopírují samozřejmě Prahu, ale opatření jsou omezující, musí se stanovovat velice citlivě. My jsme velmi neradi, že musíme tak najednou naráz reagovat na to, co nám semafor přinese. Rádi bychom měli více času, abychom mohli veřejnosti řádně vysvětlit a abychom to se všemi složkami mohli probrat. Takže kolegové asi využívají naší zkušenosti a postupují s určitou obezřetností, což si myslím, že je na místě.