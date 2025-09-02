Za jindřichohradecké úzkokolejky nezaplatil Gepard Express celou částku včas. Co dál, rozhodnou věřitelé
Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek s cenou 83 milionů korun, ve stanoveném termínu nezaplatila celou částku. Serveru Zdopravy.cz to potvrdil insolvenční správce David Jánošík a posléze i majitel kupující firmy Albert Fikáček. Termín vypršel o půlnoci z pondělí na úterý. O dalším vývoji bude podle Jánošíka rozhodovat věřitelský výbor.
Zaplatit celou částku se podle firmy Gepard Express nepodařilo „z důvodu neprovedení transakce ze strany jednoho z partnerů na účet insolvenčního správce včas“. Společnosti k včasnému zaplacení celé částky nepomohl ani prodej autobusové dopravy firmě RegioJet, ani dvacetimilionová půjčka od města Jindřichův Hradec, podotkl server.
„Za výběr partnerů se cítím jako předseda představenstva osobně odpovědný. Neznám ještě důvody, které k tomu vedly, jedná se jinak o velice spolehlivého a solventního partnera. Za sebe mohu říct, že slib a závazek k obcím i veřejnosti beru vážně. Čas na lítost ale přijde jindy. Teď je důležité dokončit práci a ukázat, že úzkokolejka má budoucnost i bez ohledu na aktuální situaci a na to, jestli budeme majitelem," uvedl Fikáček.
Gepard Express nabídl za koupi jindřichohradecké úzkokolejky 83 milionů korun.
Prodej musel schválit věřitelský výbor, jelikož soud na vlastníka, kterým byla společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), vyhlásil konkurz.
Podnik je v úpadku od podzimu 2022 a dluží skoro 350 milionů korun. Gepard Express už v minulosti projevil zájem dopravu na železniční úzkokolejce provozovat.
Věřitelé se podle serveru Zdopravy.cz teď budou nejspíš rozhodovat mezi třemi scénáři: dát ještě šanci Gepard Expressu částku doplatit, dát šanci firmě Fexlin, která byla druhým účastníkem červnové licitace o majetek JHMD, nebo výběrové řízení zcela zrušit. Pokud by se nepodařilo majetkovou podstatu prodat jako celek, nastal by zřejmě rozprodej po částech.