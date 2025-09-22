Zdravotně postižení, důchodci i matky samoživitelky. Ústecký kraj chce podpořit sociální podnikání
Ústecký kraj chce dát příští rok na podporu takzvaného sociálního podnikání dva miliony korun. Tento typ firem může pomoci nejen zdravotně postiženým, ale také seniorům nebo matkám samoživitelkám, informoval Český rozhlas Sever.
„Prosazujeme jak lokální produkty, tak zaměstnáváme sociálně znevýhodněné lidi. V podstatě je pro nás každý den nový, každý den se učíme, protože každý den přináší nové zkušenosti tím, jak se rozrůstáme,“ říká jednatel společnosti ePultik.cz Robert Gulias. Firmu vede společně s kolegou a dávají možnost uplatnit se třeba matkám samoživitelkám, seniorům nebo lidem s poruchou autistického spektra.
Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS jde o možnost dát šanci znevýhodněným osobám zapojit se do práce. Nutně přitom nemusí jít o zdravotně postižené
„Asi jsme zatím nenašli žádný problém. Naopak v tom možná vidíme výhody, protože ti zaměstnanci jsou pečlivější a preciznější,“ dodává.
Podle ředitelky krajského Úřadu práce Martiny Bečvářové by mělo sociálních podniků přibývat. „Určitě bych uvítala rozšíření počtu sociálních podniků a hlavně i rozšíření jejich působnosti s tím, že by zaměstnávaly více osoby ne tolik se zdravotním postižením, ale i vlastně s určitými dalšími handicapy vůči trhu práce. Jsou to znevýhodnění, která brání člověku začlenit se na běžný trh práce a právě díky sociálním podnikům je možné to snížit. Potom může ten člověk nastoupit na běžný trh práce,“ upozorňuje.
Čtvrtým rokem podporuje sociální podniky právě také Ústecký kraj, kdy s rozdělením peněz počítá i pro příští rok.
„Týká se to jak začínajících, tak i stávajících sociálních podniků. Bereme to tak, že pomáháme právě těm lidem, kteří mají problémy sehnat práci u běžného zaměstnavatele. Tímto je podpoříme a pomůžeme jim k návratu do normálního profesionálního života,“ dodává náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS s tím, že uchazeči mohou od kraje dostat až 200 000 korun.