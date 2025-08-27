Zdravotní pojištění po absolvování střední školy? Změny je třeba hlásit, dluh může končit exekucí
Pokud jste v uplynulém školním roce dokončili střední školu, můžou se pro vás od září změnit některá pravidla pro placení pojištění. Záleží ale na tom, jestli pokračujete na další školu, nebo začínáte pracovat. Zvláštní pravidla se pak týkají studujících, kteří nastupují na zahraniční školu.
Za absolventy středních škol platí stát zdravotní pojištění až do konce prázdnin. Podmínkou ale je, že nenastoupí do zaměstnání, nezačnou podnikat nebo se nepřihlásí na úřad práce. A pokud pokračují na vysokou školu, stát za ně bude platit zdravotní pojištění i od 1. září.
„Vždy je nutné ukončení studia na střední škole a případně navazující vysokoškolské studium hlásit své zdravotní pojišťovně. V opačném případě by absolventům mohl na zdravotním pojištění začít vznikat dluh, který může končit až exekucí,“ vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Úhrada ze strany státu se do 31. srpna týká i studujících, kteří maturují v opravném termínu v září. A pokud by měli absolventky a absolventi zápis na univerzitu třeba v říjnu, tak to musejí zdravotní pojišťovně oznámit do osmi dnů ode dne, kdy se datum zápisu dozvěděli.
Podmínky pro pracující
I za absolventy středních škol, kteří nepokračují ve studiu, stát platí pojištění do 31. srpna. Podmínkou ale je, že o prázdninách nepobírají podporu v nezaměstnanosti nebo nezačali podnikat. Od 1. září pak za ně může stát nadále platit pojištění, pokud se přihlásí na úřad práce. To musí udělat do tří dnů po prázdninách, tedy letos do 3. září.
Pokud absolventi nastoupí do práce, pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Když podnikají, platí si ho sami. To musí i v případě, že se na úřad práce do 3. září nepřihlásí.
Studium v zahraničí
Zvláštní pravidla platí pro ty, kteří nastupují na školu do zahraničí. Ti musí doručit pojišťovně posouzení studia v zahraničí, které zpracovává ministerstvo školství.
„Ministerstvo ověřuje, zda studium na dané zahraniční škole odpovídá definici vysokoškolského studia podle české legislativy. Pokud je studium posouzeno kladně, opět platí, že student je považován za nezaopatřeného a pojištění za něj hradí stát. Na vyřízení tohoto posouzení má ministerstvo zákonnou lhůtu až 90 dní a je tedy dobré začít s vyřizováním co nejdříve,“ říká mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.
Podrobnější podmínky najdou studenti na stránkách resortu.