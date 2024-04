Slučování? Vedení ztrátových pojišťoven by mělo situaci napravit, míní šéf ministerského odboru

Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit větší konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami, ale také usnadnit sloučení těch, které se dostanou do potíží. Zástupci resortu to v pátek řekli novinářům. Rezervy se nejvíc tenčí Vojenské zdravotní pojišťovně, s deficitem ale hospodaří skoro všechny. „Řešení je na managementu pojišťovny,“ říká k tomu ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním ministerstva Jan Zapletal. Rozhovor Praha 11:26 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo v pátek představilo novinky v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Chce více motivovat k prevenci nebo snazší slučování pojišťoven, které se dostanou do problémů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak již Radiožurnál a iROZHLAS.cz informovaly dříve, probíhají jednání mezi resortem zdravotnictví, obrany a financí o možném sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (ZPMV). Důvodem je špatná hospodářská situace té vojenské. V pátek jste novinářům představili chystané změny zákonů o veřejném zdravotním pojištění. Tam mimo jiné navrhujete, aby bylo slučování pojišťoven snazší, než jak to je podle současných pravidel. Je to tedy předkrok ke sloučení VoZP a ZPMV?

Tam se jednalo spíš o to, aby se vyřešila situace Vojenské zdravotní pojišťovny. Primární řešení je na jejím managementu, případně na jejích orgánech. My jako ministerstvo do toho v tuto chvíli zasahovat nemůžeme. Můžeme vytvářet legislativní podmínky, což děláme mimochodem právě tímto zákonem tak, že usnadňujeme jednodušší slučování zdravotních pojišťoven.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek novinářům představilo změny, které navrhuje udělat v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Chce třeba více podpořit konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami a také jim uvolnit ruce, aby mohly své klienty více motivovat k prevenci. Kromě toho ministerstvo navrhuje snazší slučování zdravotních pojišťoven, které se dostanou do finančních problémů. Aktuálně je to možné jen pokud pojišťovna šest měsíců neplatí své závazky, fúzi navíc musí na návrh ministerstva zdravotnictví a financí schvalovat vláda. Podle serveru Novinky.cz by podle nové úpravy by stačilo, aby o tom rozhodlo ministerstvo zdravotnictví po vyjádření ministerstva financí. Návrh novely teď zamíří do meziresortního připomínkového řízení.

Jaký tedy máte plán pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu? Jako ministerstvo máte své zástupce v její správní a dozorčí radě.

Ano. Plán by měl představit především management pojišťovny. Tam nejsou vyloučeny žádné varianty. Primárně by management zdravotní pojišťovny měl cílit na to, aby se finanční situace, jak ji deklarujeme v informacích o zůstatcích, tak aby se ji snažili napravit. Myslíme, že ještě nějaký prostor tam určitě je. Ale pokud situace bude horší, měl by přemýšlet o jiných variantách. To je na managementu zdravotní pojišťovny.

A snažíte se skrze své zástupce ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven apelovat, aby dělaly více, aby třeba kontrolovaly efektivitu péče?

Ano, já nejsem úplně informován, protože oni mají taky povinnost mlčenlivosti, ale stejně jako v ostatních pojišťovnách se snažíme, aby hospodaření těch pojišťoven bylo pokud možno vyrovnané.

Jak nám dříve řekl ředitel VoZP Josef Diessl nebo prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich, problémem je to, že zdravotní pojišťovny několikátý rok po sobě musí vydávat za péči o klienty víc peněz, než kolik jich na pojištění vyberou. Takže musí sahat do rezerv a ty se tenčí. Dá se tohle podle vás zvrátit třeba kontrolou efektivity péče?

To je opravdu dotaz na ty pojišťovny. My nevidíme úplně detail jejich hospodaření, my vidíme až konečné výsledky, jak je prezentujeme na našich webových stránkách. Takže samozřejmě situaci monitorujeme, je ale potřeba uvést, že i v minulosti, kdy se ty zůstatky tvořily víc, tak je některé pojišťovny tvořily v menším objemu. Ale co je důvodem, to je opravdu otázka na management těch zdravotních pojišťoven.

Takže neplánujete nějakou systémovější změnu? Výši výdajů za péči pojišťovnám určuje úhradová vyhláška. A právě kvůli její výši v posledních letech sahají do rezerv.

To je otázka dohodovacího řízení (ve kterém se vyjednává každý rok znovu výše úhradové vyhlášky, tedy kolik pojišťovny zaplatí za jednotlivé výkony - pozn. red.). Je potřeba říct, že v podstatě deficit systému veřejného zdravotního pojištění jako celku byl pouze v loňském roce, v tom předchozím to teda táhla VZP, ale v těch letech předtím, pojišťovny vytvořily zůstatky, které jsou v tuhle chvilku ještě pořád asi 55 miliard jako celek.

To, že jsou nerovnoměrně rozložené, tak to je samozřejmě věc druhá, a zase je potřeba ptát se potom pojišťoven, co je důvodem. Nemyslíme si, že to je čistě úhradovou vyhláškou.

Potřeba stabilizovat

Takže říkáte, že je tam spoluzodpovědnost pojišťoven, že nehospodaří třeba tak ekonomicky?

To bych si nedovolil tvrdit.

Je ale sloučení řešení situace, kdy teď všechny zdravotní pojišťovny musí sahat do rezerv, aby péči za klienty uhradily?

To je předmětem vyjednávání mezi zdravotními pojišťovnami. Je potřeba opravdu spočítat podrobně dopady toho, co by fúze přinesla. Samozřejmě pokud by ta zdravotní pojišťovna, do které by se ta druhá slučovala, měla třeba vyšší objem dluhů, než je zůstatek té druhé, tak předpokládám, že k takovému řešení nemůže přistoupit bez toho, aniž by to bylo nějak pokryto. A to se netýká určitě jenom vojenské zdravotní pojišťovny.

A to je ostatně ten problém, který se snažíme odstranit novelizací, protože je dost dobře možné, že kdyby v zákoně ta omezující podmínka v tuto chvíli nebyla (dnes je možné pojišťovnu sloučit s jinou, jen pokud šest měsíců neplatí své závazky a pokud to odsouhlasí vláda - pozn. red.), tak by se o tom slučování třeba mohlo jednat dříve a mohlo by to být vyřešeno konformnějším způsobem, než teď tady zdravotní pojišťovny hlásí, že by mohlo dojít k nějakému problému.

Spíš jsem myslela, jestli sloučení dvou libovolných pojišťoven, které berou z rezerv, je řešení problému financování zdravotní péče. Jestli tím nevznikne jedna pojišťovna, která beztak bude muset platit péči z rezerv?

Braní z rezerv je vždycky otázkou jednoho kalendářního roku a je to skutečně navázáno na to, jak jsou nastaveny úhradové mechanizmy.

Ano, poslední roky byly v tomto ohledu deficitní a doufám, že už tomu takhle do dalších let nebude, to znamená, že systém potřebuje zastabilizovat, nicméně všechny roky předtím byly pozitivní.

Takže pokud se překleneme do nějakého dalšího období, tak to nutně neznamená, že zase budou čerpat pojišťovny z rezerv, ale zase třeba budou dál tvořit rezervy. Je to opravdu postaveno na tom financování v tom daném kalendářním roce.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz už dříve řekl, že zvažovaných možností kromě fúze je víc. Jaké jsou ty další varianty?

Pak samozřejmě, pokud se nepodaří spojení s jinou zdravotní pojišťovnou, tak připadá v úvahu likvidace té zdravotní pojišťovny. Ale to je zase věc, která rozkolísá systém a to nechceme a předpokládám, že k tomu takto bude přistupovat i management zdravotních pojišťoven, které jsou dotčeny.