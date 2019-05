Sestry pro domácí péči upozornily na nízké platy. Na stromy uvázaly červené mašle

Zdravotní sestry z Charity ČR, které pracují v domácí péči, ve středu u budovy ministerstva zdravotnictví v Praze upozornily na své nízké platy. Při akci obvázaly kmeny stromů v Zítkových sadech červenými mašlemi. Zástupci Charity ČR tvrdí, že od pojišťovny nyní sestry dostávají zhruba 150 korun za hodinu hrubého, což považují za nedostatečné ohodnocení své náročné práce, rády by se dostaly na částku 500 korun. Praha 17:07 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní sestry z Charity ČR, které pracují v domácí péči, upozornily na své nízké platy. Při akci obvázaly kmeny stromů v Zítkových sadech červenými mašlemi. | Foto: Holcová Alžběta | Zdroj: ČTK

Na situaci podle nich doplácejí i pacienti. Ministerstvo zdravotnictví i Všeobecná zdravotní pojišťovny (VZP) s jejich argumenty nesouhlasí a uvádějí, že úhrady pojišťoven na domácí péči se výrazně zvýšily.

„Cítíme velkou zodpovědnost za naši práci, pacienty a naše rodiny. Je to 25 let, co byl projekt Domácí péče prohlášen tady na ministerstvu zdravotnictví za uznanou péči. Dnes je ale mnoho tisíc pacientů, kteří mohou stonat v domácím prostředí, ohroženo,“ řekla při dnešní akci mluvčí Charity ČR, zdravotní sestra a sociální pracovnice Ludmila Kučerová.

Kvůli podhodnocené práci odešlo podle ní v roce 2017 od Charity ČR 70 sester pro domácí péči, o rok později 20 sester. „I v Lidlu berou víc, proto od nás sestry odházejí. Jsou vyčerpané,“ dodala. Pod Charitu ČR spadá 85 center domácí péče s 836 sestrami, které loni ošetřily 36 000 pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že efektivní fungování domácí péče je pro úřad prioritou, protože v minulosti bylo výrazně podfinancováno.

„Úhrady pro rok 2019 se na domácí péči navýšily o pět procent, stejně jako v ostatních segmentech. Dále oproti roku 2018 byla navýšena i hodnota bodu za výkony. V dohodě s pojišťovnami byly také zohledněny individuální aspekty poskytované péče, například za péči o těžké pacienty nebo práci o víkendech, a to nárůstem úhrad o další tři procenta. Celkově tak do segmentu domácí péče půjde v letošním roce zhruba o 200 milionů korun více než v roce 2018,“ uvedla ve středu mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Upozornila i na to, že počet sester v domácí péči se zvýšil meziročně o 145, nyní jich je dohromady 3700.

„Bijeme na poplach. Ze strany pojišťoven se setkáváme s nedostatečným pochopením. My nespějeme k prosperitě, jak tvrdí oni, ale ke zkáze,“ míní Kučerová.

Štěpanyová uvedla, že v současné době pokračuje dohodovací řízení pro rok 2020, které přináší možnost vyjednat další zvýšení úhrad. „Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také vyzval zdravotní pojišťovny, aby přistupovaly k segmentu domácí péče mimořádně aktivně,“ uvedla.

Po období minulých let, kdy do domácí péče narůstaly úhrady pomaleji, se v posledních dvou letech rozdělování prostředků a tempo nárůstu úhrad dramaticky zvýšilo, zdůraznil náměstek VZP David Šmehlík.

„Nikdy v minulosti se tak intenzivně, koncepčně nikdo segmentu domácí péče nevěnoval,“ uvedl ve středu v reakci, kterou VZP zaslala. Tlak Charity na skokové navýšení úhrad o 47 procent je podle Šmehlíka naprosto nekonstruktivní a nereálný.