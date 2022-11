Finanční ohodnocení a větší kompetence. Jak si poradit s nedostatkem zdravotních sester?

Nemocnice, ale i ambulance dlouhodobě bojují s nedostatkem sester. V Česku jich aktuálně chybí až čtyři tisíce, většina chybí v následné lůžkové péči. Tam je ale i nedostatek samotných lůžek. „Je to začarovaný kruh a spousta věcí, které se vzájemně propojují. Pokud sestry slouží v menším počtu ve směnách, tak dochází k jejich přetěžování a kvalita pracovního prostředí se zhoršuje,“ přibližuje prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Rozhovor Praha 0:10 20. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na obor praktická sestra letos školy přijaly 3700 studentů (ilustrační foto) | Foto: Zdeněk Němec | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

O nedostatku sester se ví a mluví už dlouho, není to tedy nový problém. Proč stále není řešení?

Tak kdyby někdo měl řešení, tak je to laureát na Nobelovu cenu, protože tato problematika trápí celou Evropu, celý svět. Cesty se neustále hledají, některé se nám daří najít lépe, jako třeba zaplnění zdravotnických škol.

V letošním roce máme poprvé naprosto rekordní zaplnění škol. Dokonce u praktických sester je to 3700 studentů, vyšších odborných škol je to kolem 9900 studentů a vysoké školy letos přijali 1450 studentů do těchto oborů. Ministerstvo zdravotnictví momentálně řeší, že se o 30 procent tyto kapacity navýší, takže budeme mít až 1800 studentů.

Ale druhá věc je, jak zajistit, aby v českém zdravotnictví začaly sestry pracovat a vydržely tam. Co by mohlo pomoct?

Tak samozřejmě je to finanční ohodnocení, pracovní prostředí, je to zapojení více jiných profesí do multidisciplinárního týmu. Celá péče se musí trochu restrukturalizovat. Mluvili jsme o sociálních lůžkách a lůžkách následné péče – tam musíme více zapojit praktické sestry, což s sebou nese nutnou legislativní úpravu. Musíme zapojovat více administrátorů.

A samozřejmě v dnešní době je trend na jednodenní péči, takže tam je také potřeba jiných typů sester a my na to musíme reagovat a musíme hledat všechny možné cesty, které by se nám spojily právě v ten celek toho, že budeme mít větší dostatek zaměstnanců.

Přesto se udály určité změny v posledních letech, ať už to bylo ubrání administrativy sestrám nebo naopak větší pravomoci třeba při předepisování některých pomůcek. Pomohlo to?

Myslím si, že určitě, protože to zvyšuje pohled na povolání. Určitě to zlepšuje postavení sester, pokud mají větší kompetence. Ostatně kompetence mají již dávno, my je pouze legalizujeme. A to je určitě správná cesta.