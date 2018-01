Zdravotnictví se blýská na lepší časy. Po dlouhých letech prudkého propadu sestry přestaly odcházet

Zdravotních sester v posledních dvou letech přestalo ubývat - ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pravděpodobně k tomu přispělo postupné zvyšování platů. V tom chce ministerstvo zdravotnictví dál pokračovat. Stále je ale sester nedostatek - jen v akutní lůžkové péči jich chybí podle odhadů ministerstva zdravotnictví až 2 tisíce. Problémem nejsou jenom nízké platy, ale i nevyhovující pracovní podmínky. Praha 11:29 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít zdravotni sestra.jpg | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Michal Záhorec dělá zdravotního bratra devět let. Většinu z toho strávil v pražském IKEMu. Několikrát uvažoval o tom, že s prací skončí. Vždy si to ale nakonec rozmyslel. Stejně jako Gabriela, která je zdravotní sestrou v Nemocnici na Bulovce už zhruba třicet let.

„Mě baví ta práce, neumím si představit práci v kanceláři, sedět a papírovat. I když ta práce sestry je i o tom papírování, dneska možná hlavně o tom papírování, protože ta dokumentace narůstá a je zatěžující,“ říká Gabriela.

Řada zdravotních sester ale opravdu odejde – kvůli pracovním podmínkám i nízkým platům. To jsou přitom podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové spojené nádoby. „Jde to ruku v ruce - protože pokud máme dostatečně ohodnocené zaměstnance, tak jich máme dost a je dobré pracovní prostředí.“

Dlouhodobě nejhorší je situace v akutní péči. I tam ale po dlouholetém propadu teď pomalu dochází ke změnám – v posledních dvou letech se úbytek sester zastavil a dokonce jich i mírně přibylo. V roce 2016 bylo podle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky zdravotních sester v Česku o 108 víc, než v roce předchozím.

Podle Šochmanové je za tím hlavně postupné zvyšování platů. „I když je to zatím malé číslo, tak to může znamenat začátek nárůstu počtu zdravotních sester. Zaměstnanci musí vidět, že dochází k navyšování platů neustále, že to nebylo jednorázové.“

Současný ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch už dřív růst platů zdravotních sester označil za jednu ze svých priorit. „Celkově se za ty poslední 4 roky bavíme o nárůstu 30%, já si myslím, že asi pro ten příští rok nebude víc než 10 %.“

Na ministerstvu kvůli tomu vzniká pracovní skupina, která by měla navrhnout opatření, aby zaměstnanci z nemocnic neutíkali, doplňuje Vojtěch. „Počet sester se snížil od roku 2010 o 1500, v té akutní lůžkové péči chybí asi 2000 sester.“

Málo je ale taky ostatního personálu, jako jsou třeba ošetřovatelé nebo sanitáři. Sestry pak v podstatě pracují za několik lidí najednou.

„I kdyby vám dali 4 platy najednou, tak pokud jedete na svých 100 %, tak výš už jít nemůžete. Je nedostatek personálu nižšího a pomocného, takže sestra kromě svých odborných činností musí zastupovat i tyto profese, které by bylo možné delegovat na jiné pracovníky,“ upozorňuje zdravotní bratr Michal Záhorec.

S tím souhlasí i výkonná ředitelka Asociace nemocnic Jaroslava Kunová. Zároveň ale upozorňuje na to, že je těžké taková místa obsadit. „Když vezmeme platy těch zdravotníků, tak by ti pomocní pracovníci měli mít míň než oni a za to tam prostě už nikdo nepřijde.“

Kromě vyšších platů by pomohlo snížení administrativy i počtu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. I ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch už dřív mluvil o tom, že je potřeba v síti nemocnic udělat změny - chtěl by třeba seškrtat akutní lůžka a menší nemocnice předělat na polikliniky nebo ambulance.