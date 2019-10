Kdo bude předepisovat zdravotnické pomůcky? Podle novely by mohly mít sestry příští rok více pravomocí

Zdravotní sestra Lenka Geislerová už roky pracuje v ordinaci praktické lékařky Elišky Rožkové v Praze 10. Samostatně třeba odebírá krev, očkuje a od příštího roku by mohla i předepisovat pacientům zdravotnické pomůcky.

„Určitě jsou to stomické pomůcky, pomůcky k ošetřování ran. U diabetiků jsou to potom proužky do těch testerů a tak dále. To by určitě sestra dělat mohla. K tomu není třeba, aby pacient měl předpis od lékaře, když už sestra mu ošetřuje ránu, tak by mu mohla sama vydat předpis na další pomůcky,“ upřesnila prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Praktická lékařka pro dospělé Eliška Rožková by to uvítala, protože by jí to ušetřilo minuty, které může věnovat dalším pacientům.

„Není to vůbec práce, která by měl být vázaná na naší odbornost. Myslím si, že sestřičky jsou plně kompetentní na to tohle předepisovat,“ řekla.

Zákonem se ale podle ní jen legalizuje praxe, která už v ordinacích funguje. To potvrzuje i sestra Lenka Geislerová, která podle svých slov s pacienty nejčastěji řeší inkontinenční pomůcky.

„Přijde pacient, řekne, jaký má problém, takže třeba jde o lehký únik moči. Já mu dám vzorečky, ať to odzkouší. Pak přijde nebo zavolá a já mu je napíšu na jeden měsíc. Jakmile se to odzkouší, tak už to protahuju na tři měsíce,“ vysvětluje.

Zkušenosti ze zahraničí

V zahraničí ale kromě předepisování zdravotnických pomůcek sestry taky dohlíží na chronické pacienty třeba s diabetem, vysokým tlakem nebo onemocněním štítné žlázy.

„Provede většinu prohlídky a dává lékaři výsledky a ten je hodnotí. V některých zemích mají systém nastavený tak, že v průběhu roku, pokud je stav stabilizovaný a nemění se, tak menší prohlídku pravidelnou co tři měsíce může provést sestra a lékař vidí toho pacienta jenom, pokud dojde ke změně, anebo třeba jednou za půl roku,“ doplňuje David Halata ze Společnosti všeobecného lékařství.

Podobným směrem se do budoucna dívá i ministerstvo zdravotnictví. Podle jeho šéfa Adama Vojtěcha za hnutí ANO by zdravotní sestry mohly samy dělat některá základní vyšetření.

„Sestra si může toho pacienta poslechnout, natočit mu EKG, udělat základní vyšetření, a pokud tam bude problém, pak je tam lékař, který to může řešit. Nedává ale logiku, aby ta sestra, pokud v té ordinaci je a lékař jí důvěřuje, tohle nemohla dělat,“ řekl.

Vzdělávání sester

Ruku v ruce s tím ale musí jít i změny ve vzdělávání sester. V českém systému totiž chybí výuka pro ty, které budou pracovat v ordinacích praktických lékařů, říká prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

„Ta sestra bude mít základní vzdělání stejné jako ostatní sestry a pak tou specializací se diferencuje na ten obor, který bude dělat. Dneska máme sestry specialistky v intenzivní péči, stejně tak je potřeba mít sestry specialistky v primární péči,“ popsala.

„Musí být schopna samostatně se rozhodnout, musí mít k tomu taky správné kompetence, musí řešit sama i celou řadu věcí, třeba jakou použít metodu obvazování ran, to je to, co ta sestra v primární péči musí rozhodovat sama,“ doplnila Šochmanová.

Změny ve vzdělávání i v kompetencích by mohly začít platit příští rok - pokud se stanou součástí nových pravidel pro zdravotnické prostředky, která musí Česko podle nařízení Evropské unie přijmout do května 2020.