Zdravotní sestry psychiatra Cimického si ničeho nevšimly. Obžaloba z té doby ale popisuje 14 skutků

Soudce v kauze znásilnění a vydírání psychiatrem Janem Cimickým vyslechl další dvě svědkyně. Během čtvrtečního dopoledne předstoupily za ohrádku pro svědky dvě zdravotní sestry, které s ním pracovaly v ordinaci Modrá laguna. Obě se shodly, že si ničeho podezřelého nevšimly. „Za celých deset let jsem nic takového nepoznala ani nezachytila," řekla současná sestra Štěpánka Galová. Praha 11:14 29. února 2024

Obvodní soud pro Prahu 8 ve čtvrtek pokračoval v projednávání kauzy psychiatra Jana Cimického. Obžaloba ho viní z 39 skutků, které se všechny týkají sexuálního napadení nebo znásilnění převážně z řad jeho pacientek.

Právě proto si samosoudce Petr Novák nechal předvolat dvě zdravotní sestry, které s ním byly v každodenním kontaktu. První z nich, Štěpánka Galová, pro psychiatra pracuje v ordinaci od roku 2014. Ve výpovědi popsala, jak vypadá vila, ve které Cimický ordinuje, a jak probíhá návštěva pacientů ve zdravotnickém centru.

Odmítla však, že by za tuto dobu měla jakékoliv náznaky o tom, že by se Cimický choval k pacientkám nevhodně. „Mám s ním jenom dobrou zkušenost, k pacientům se chová velmi empaticky. Má s nimi trpělivost je vyslechnout, je velice ochotný a vstřícný,“ popsala ho před soudem. Psychiatr podle ní vždy navíc ordinuje s otevřenými dveřmi, jak je v psychiatrii zvykem, i když sestra má kancelář v jiném patře.

V těchto letech podle obžaloby spáchal Cimický dva přečiny znásilnění, když ho například v roce 2016 vyhledala žena s psychickými problémy způsobenými několika úmrtími v nejbližší rodině. Několikrát ho proto navštívila, na jedné kontrole ji však měl napadnout.

„Obviněný stál za ní a bez nějakého předchozího upozornění jí rozepnul podprsenku, ta se přitom nadzvedla nad její prsa, poté vzal každé prso postupně do ruky, zmáčkl jej, nadzvedl, hladil a mačkal jí bradavky,“ stojí v obžalobě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Taktéž zdravotní sestra Jana Kunzová, která u Cimického pracovala mezi lety 2002 až 2012, nic podezřelého nezaznamenala. „Nikdy si tam nikdo nestěžoval na nic,“ vypověděla. I ona potvrdila, že psychiatr Cimický vždy ordinoval s otevřenými dveřmi.

V období, kdy u něj Kunzová pracovala, se Cimický opět podle obžaloby dopustil hned dvanácti sexuálních skutků. Některé oběti popisovaly, že je osahával na prsou, jiné ale vypověděly, že je psychiatr sexuálně napadl například při akupunktuře.

„Když měla napíchané jehličky v zádech a ležela na břiše, strčil jí svůj pohlavní úd do pusy, přidržoval si její hlavu rukou a dělal přitom pohyby vůči její hlavě tak, aby dosáhl uspokojení,“ popisuje obžaloba.

Cimický se čtvrtečního soudu nezúčastnil, protože vypovídal již dříve. Dopoledne pak další výslechy svědků probíhaly bez přítomnosti veřejnosti.

39 skutků, všechny sexuální

Státní zástupkyně Martina Adámková obžalovala psychiatra Cimického z 39 skutků, všechny se týkají sexuálního napadení nebo znásilnění. Dopouštěl se jich podle obžaloby převážně na svých pacientkách v Bohnicích a v soukromém zařízení Modrá laguna v Praze. Protože jsou všechny skutky pouze přečiny, hrozí mu maximálně pětileté odnětí svobody, státní zástupkyně navrhuje tříletý trest a zákaz vykonávat lékařskou profesi po dobu deseti let.

Psychiatr veškerá obvinění dlouhodobě odmítá, z úterního projednávání se omluvil. V přípravném řízení se rozhodl nevypovídat, stejný postup po přečtení prohlášení zvolil u Obvodního soudu pro Prahu 8, který případ nyní projednává.

Psychiatr Cimický jakoukoliv vinu odmítl. Ve krátké výpovědi před soudem kritizoval postup policie a dále se odmítl vyjádřit. Stejně tak nereagoval na otázky novinářů. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/dn90KVz0rD — Vít Kubant (@KubanTweet1) January 4, 2024

„Snažím se poctivě vykonávat své povolání. Dovoluji si vyjádřit lítost nad celou touto kauzou, má to zásadní dopad na mé pacienty, kteří jsou mi společně s rodinou oporou. Vždy jsem se snažil, aby můj vztah s pacienty byl založen na důvěře,“ prohlásil Cimický. Vyšetřující policisty obvinil z neprofesionálního postupu.

„Musím zcela odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoliv sexuálního násilí či nátlaku. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze s cílem léčit pacienta, pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, pak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání,“ přednesl.