Nemocnice si chtějí udržet zdravotní sestry i po mateřské, podporují zakládání dětských skupin

„Holky si pak hledají takovou práci, aby se mohly věnovat dětem, nebo aby měly více času na děti, protože ve zdravotnictví se slouží 12hodinové směny,“ říká Radiožurnálu paní Gabriela, která pracuje jako zdravotní sestra už více než 30 let.

Ta se po mateřské dovolené vrátila, ale řada kolegyň ze směn odchází mimo obor. Podle ředitele nemocnice Motol Miloslava Ludvíka je to téměř neřešitelný problém.

„Spousty sester jsou samoživitelky, které nemůžou do směn. Tohle je gigantický problém, se kterým se bude teď potýkat několik ministrů zdravotnictví. Nikdo si s tím v tuhle chvíli moc neví rady,“ popisuje Ludvík.

Nemocnice a další zdravotnická zařízení se to stále častěji snaží řešit pomocí dětských skupin. Jen loni se jich po celém Česku otevřelo sedmnáct.

„Nemocnice a zdravotnická zařízení vnímají založení dětské skupiny jako jeden z hlavních benefitů pro své zaměstnance. A to z důvodu, že je časově flexibilní a dokáže se přizpůsobit směnnému provozu,“ říká Martin Bačkovský z tiskového odboru Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pracovní skupina ministerstva

Dětské skupiny neprovozují přímo nemocnice, ale často se na jejich vzniku podílí jako například v Klatovech. Tamní nemocnice poskytla prostory a na vlastní náklady je zrekonstruovala.

„Kolem budovy vzniklo dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami, pískovištěm a klouzačkou. Investice vyšla Klatovskou nemocnici na 2,5 milionu korun,“ popisuje mluvčí skupiny Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Na ministerstvu zdravotnictví řeší mimo jiné problém s hlídáním dětí zaměstnanců nemocnic přímo pracovní skupina.

„Chceme to dál rozvíjet, u těch našich nemocnic asi máme pravomoc to více řešit a určitě se tím budeme zabývat ve spolupráci s řediteli. U těch ostatních je to na zřizovatelích,“ říká šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.

V Česku dlouhodobě chybí až tři tisíce zdravotních sester. Nejkritičtější situace je právě na směnných provozech u lůžek.