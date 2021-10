Šéf Senátu: Z Hradu jsme odpověď ke způsobilosti prezidenta nedostali, napsal jsem do nemocnice

Kancelář prezidenta republiky do pátečního termínu neodpověděla Senátu na dotaz, zda je prezident Miloš Zeman schopen zastávat svůj úřad. Předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) se proto v dopisu obrátil na Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kde se Zeman léčí. Oznámil to v pátek večer na tiskové konferenci. „Bohužel náš prezident není v dobrých rukou, pokud se bavíme o Kanceláři prezidenta České republiky,“ sdělil novinářům. Praha 17:44 15. 10. 2021 (Aktualizováno: 18:25 15. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Senátu Miloš Vystrčil (vpravo) na tiskové konferenci k aktuálním informacím ohledně stavu prezidenta republiky Miloše Zemana | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Senát podle Vystrčilových slov zpočátku „slušně“ čekal, zda prezidentská kancelář začne sama od sebe přehledně informovat o tom, jestli prezident je, či není způsobilý vykonávat svůj úřad. Když se tak nestalo, prezidenta i jeho mluvčího k tomu představitelé horní komory znovu vyzvali.

„Na organizačním výboru jsme se dohodli na poslání písemné výzvy, ve které nás Hrad informuje o prognóze, že je nebo bude schopen vykonávat úřad. Dopis odešel v pondělí, odpověď nemáme,“ uvedl Vystrčil.

Následně oznámil, že řediteli ÚVN poslal dopis, ve kterém se ho dotazuje, jak to s panem prezidentem z hlediska způsobilosti vykonávat úřad. „Očekávám, že ředitel nemocnice bude rychlejší než Kancelář prezidenta republiky,“ podotkl.

„Zajímá nás jediná věc – jak to vypadá v současnosti a jaká je prognóza. Nežádáme vyzrazení lékařského tajemství,“ dodal předseda Senátu s tím, že cílem jejich kroku je udělat vše proto, aby měl prezident Zeman klid na léčbu a byl k němu lidský a citlivý přístup.

„Žádám, aby kancelář přestala se stínohrou a podala jasné informace. Nejde o puč, ale o ochranu nemocného člověka, který nemůže vykonávat svou práci,“ doplnil ho místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu Starostů.

Článek 66 jako ‚reálná možnost‘

Vystrčil se vyjádřil také k poslední době často, ale podle něj ne vždy správně skloňovanému článku 66, jehož aktivace by po dobu Zemanovy indispozice přenesla prezidentské pravomoci na dalšího ústavního činitele.

„Pokud by aktivace byla úspěšná, nedochází k tomu, že by prezident přestával být prezidentem. Je nadále prezidentem a jeho pozice mu zůstává. Článek 66 není o odvolání prezidenta, je pouze o tom, zda je prezident způsobilý dělat práci, která mu z Ústavy náleží,“ vysvětlil předseda Senátu.

ČLÁNEK 66 Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny. Zdroj: Ústava ČR

„Článek 66 je ochranou prezidenta České republiky jako instituce a jako osoby. Jako instituce je to ochrana toho, že i když prezident nemůže, jsou konány činnosti, které musí být konány.“

Vystrčil označil současnou situaci za nepřehlednou a informace z Kanceláře prezidenta republiky za nedůvěryhodně. „Z hlediska toho, co potřebuje tato země, je to do 8. listopadu (kdy se má sejít nová Poslanecká sněmovna, pozn. red.) v klidu. Pokud i pak bude situace stejná, aktivace článku 66 je reálnou možností,“ poznamenal s tím, že doufá, že nebude potřeba článek 66 aktivovat.

Prezident Miloš Zeman je ve střešovické nemocnici od neděle. Podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele nemocnice Miroslava Zavorala byly důvodem hospitalizace komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.

Mluvčí nemocnice v pondělí sdělila, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Jiné informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici.