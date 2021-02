Nová vyhláška snížila odměny zdravotníkům na covidových odděleních. ‚Mohli to aspoň říct dopředu.‘

Zdravotníci na některých covidových odděleních přicházejí o příplatky. Jak zjistil Radiožurnál, přestali je vyplácet ředitelé nemocnic kvůli nové úhradové vyhlášce. Podle ní Všeobecná zdravotní pojišťovna snížila platby za covidové pacienty na intenzivním lůžku o třetinu a na standardním lůžku zrušila kompenzaci úplně. Ředitelé nemocnic žádají ministerstvo zdravotnictví o změnu. Původní zpráva Praha 7:02 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti dostává personál v nemocnicích buď snížené, nebo vůbec žádné odměny | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme teď placeni podle výkonů, což je nesmysl. Musíme řešit epidemii a nemůžeme dělat maximální výkony, za které bychom dostali zaplaceno. Potřebujeme platby za covidové pacienty, které ošetřujeme,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. „Tlačíme na pana ministra a všechny asociace.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nová vyhláška snížila odměny zdravotníkům na covidových odděleních. Natáčel Ľubomír Smatana

Radiožurnál oslovil zástupce čtyř desítek největších nemocnic s dotazem, jestli kvůli nové vyhlášce snižují příplatky zdravotníkům na covidových odděleních. Více než polovina tvrdí, že příplatky ponechá zatím ve stejné výši.

Například Ústecký, Karlovarský nebo třeba Jihomoravský kraj rozhodně neplánují ubrat na platech. V těžce zkoušeném Trutnově nebo Náchodě si podle mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilové nedovedou představit jinou možnost.

„Teď hasíme požár a pak budeme řešit důsledky. Zdravotníci jsou jediní, kteří ještě drží situaci tak nějak v normálu. Kdyby začaly sestřičky dávat výpovědi, tak to můžeme zavřít,“ komentuje. O žádné příplatky nepřijdou sestry ani lékaři ve fakultních nemocnicích. Výjimkou je Thomayerova nemocnice, kde snížili příplatky zdravotníkům o polovinu.

Podobné je to v jihlavské nemocnici. Podle jejího ředitele Lukáše Veleva měli zdravotníci v rámci Vysočiny doposud nejvyšší příplatky. „Došlo také k zastropování péče. Po dvaceti dnech na intenzivním lůžku už pojišťovna nepovažuje pacienta za covidového a kompenzaci nevyplácí. Takhle pojišťovny pracují, protože nerozumí provozu,“ přibližuje situaci Velev.

Žádné příplatky

O příplatky přišli i v nemocnici v Kroměříži. Zdravotník z covidového ARO, který si přeje zůstat v anonymitě, Radiožurnálu řekl, že přišel o jediný příplatek, což bylo sto korun na hodinu. „Mohli nám to aspoň říct dopředu,“ říká.

Nová ředitelka kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová přiznala, že to nestihla oznámit, příplatky ale podle ní dostanou zdravotníci se zpožděním. „Odměny budeme vyplácet kvartálně. Poprvé budou vyplaceny 20. dubna,“ dodává.

Žádné příplatky teď nedostávají ani v nemocnici v Českých Budějovicích, prý je dostanou také zpětně. Mluvčí Iva Nováková to sice odmítla komentovat, předseda zdravotnických odborů Jan Šusta ale potvrdil, že se o tom jedná: „Zaměstnanci na covidových odděleních příplatky dostanou, teď řešíme kolik a kdy.“

Zdravotníci se tak stávají do jisté míry rukojmími ve vyjednávání mezi řediteli nemocnic a ministerstvem zdravotnictví. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové je snížení mezd pro vyčerpaný personál tvrdá podpásovka. „V této kritické situaci snižovat mzdy lidem, kteří drží systém nad vodou, je naprosto neodpovědné. Obávám se, že o příplatky přijdou i zdravotníci v nemocnicích, které dosud vyplácejí,“ poznamenává Žitníková.

To potvrzují opatrná slova ředitele nemocnice v Opavě Karla Sieberta: „Vyhlášku analyzujeme s cílem nesnižovat výdělkovou úroveň našich zdravotníků.“ Pokud se platby od pojišťoven do jara nezmění, nevidí ředitel nemocnice v Havířově Norbert Schellong jinou možnost. „Budeme muset systém odměňování přehodnotit, a to nejpozději od druhého čtvrtletí,“ říká.

Náklady pojišťoven

Nižší platby schválilo ministerstvo zdravotnictví kvůli tomu, že na podzim prudce narostl počet covidových pacientů a to výrazně zvýšilo náklady pojišťoven. Podle mluvčí resortu Barbory Peterové ale změna vyhlášky v plánu není. „Změna úhradové vyhlášky ze strany ministerstva zdravotnictví možná není, zákon o kompenzacích by musel přijmout parlament,“ sděluje.

Ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev, který je zároveň místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic, to sice ví, podle něj je ale v každém případě na řadě ministerstvo zdravotnictví. „Přece oni připravují vyhlášky, podnět musí přijít od nich. Návrh kompenzačního zákona předkládá vládě ministr zdravotnictví,“ míní.

Proto asociace nemocnic usilují o schůzku s ministrem Janem Blatným (ANO). Podle Peterové jednání připravuje. „Pan ministr bude mít schůzku se zástupci asociací nemocnic k možnosti přípravy zákona o kompenzacích a kompenzační vyhlášce koncem února.“

Průměrné platy zdravotních sester v krajských nemocnicích se pohybují od 45 do 49 tisíc korun hrubého, a to se všemi přesčasy a příplatky za noční a víkendy. Za měsíc tak odpracují téměř šest pracovních týdnů. Průměrné platy sester ve fakultních nemocnicích jsou zhruba o šest tisíc korun vyšší.

Zástupci nemocnic stejně jako odboráři žádají o příplatky nejen pro zdravotníky, ale i pro podpůrný personál, jako jsou technici, údržbáři nebo uklízečky, kteří se také v rizikovém prostředí nutně pohybují.