Bez ochranných pomůcek nemusí pracovat, říká šéfka zdravotnických odborářů. Jejich nedostatek je kritický

Personální situaci v nemocnicích epidemie podle zdravotnických odborů ještě zhorší. Prezident Lékařského odborového svazu – Svazu českých lékařů Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková apelovali na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky. Ministr uvedl, že nemocnice dostanou první dodávku 200 000 respirátorů v pátek, další desetitisíce pak každý týden. Praha 12:25 12. března 2020

„Mohlo by pomoci, aby každý pacient při vstupu do nemocnice dostal roušku,“ uvedla Žitníková. Ochranné pomůcky, zejména respirátory a roušky, by podle Žitníkové měly být distribuovány rovnoměrně.

Nesouhlasí s tím, že první je dostanou velké nemocnice. Měly by jít shodně do malých a do sociálních služeb. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zdravotníci jsou spolu se seniory nejohroženější skupinou. Do sociálních služeb by podle Vojtěcha mělo přijít začátkem příštího týdne asi 100.000 roušek.

Některé nemocnice nebo ambulance podle odborů v současné době dost ochranných pomůcek nemají. „Z hlediska pracovního práva může zaměstnanec, který nemá ochranné pomůcky, odmítnout výkon práce,“ uvedla Žitníková.

Personální situaci uzavření škol podle Žitníkové sice zhoršilo, zpomalení šíření epidemie je ale podle ní důležitější. Je ale důležité kvůli tomu zdravotníky nepřetěžovat, neprodlužovat jim směny. „Doporučujeme, aby nemocnice kontaktovaly bývalé zaměstnance. Mohli by pomoci na dohody nebo zkrácené úvazky,“ dodala. Připomněla, že pandemický plán počítá také se zapojením studentů vyšších ročníků zdravotnických škol a lékařských fakult.

Nemoc z povolání

Podle Engela je nutné, aby zdravotní pojišťovny neomezovaly v příštím roce úhrady ambulancím a nemocnicím poté, co omezí některou naplánovanou péči. Úhrady pro následující rok se totiž vypočítávají ze skutečně vykázané péče roku předminulého. Odbory také budou trvat na tom, že pokud se zdravotník nakazí nemocí COVID-19, půjde o nemoc z povolání, kdy se zaměstnanci nekrátí mzda na 60 procent jako při nemocenské.

Ředitel největší zdravotní pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek ve středu uvedl, že pojišťovna je připravena na nárůst péče v souvislosti s koronavirem. V předchozích letech podle něj vytvořila dostatečné rezervy. Odbory loni žádaly, aby se až polovina těchto rezerv rozdělila na platy zdravotníků. Pojišťovna podle Kabátka také počítá s tím, že méně plánované péče se v úhradách pro příští roky neprojeví.

Podle Žitníkové je v Česku asi 48 000 akutních lůžek, asi 1000 z nich je podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví na infekčních odděleních. Ventilátorů, které nemocným pomáhají s dýcháním, je asi 3500. Další chce ministerstvo nakoupit.