Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Ministr zdravotnictví krok kritizuje

Zdravotnické odbory v pátek vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli nízkým platům. Odborům vadí, že vláda nechce pro příští rok plošně přidat požadovaných 10 procent k tarifním platům. Vláda navrhuje šestiprocentní nárůst platů, nebyl by ale rovnoměrný. V květnu se přitom s odbory premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba z hnutí ANO) dohodli na větším růstu platů. Praha 10:01 17. 8. 2018 (Aktualizováno: 10:30 17. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Že jsme se dohodli na tom, že příští rok bude naplněn vládní slib, který byl dán v roce 2016. To znamená, že se zaměstnancům ve zdravotnictví zvýší jejich platy a mzdy o 10 procent,“ komentovala tehdy předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková jednání s premiérem a ministrem.

Na dalších setkáních ale Babiš podle Žitníkové plošné navýšení platů ve zdravotnictví úplně odmítl. Později reagoval tak, že přidání podpořil, ale neslíbil.

„Důvodem vyhlášení stávkové pohotovosti je neúspěšně probíhající jednání o zvyšování platů a mezd a nedodržení dříve daných slibů. V praxi se dál prohlubuje personální krize, která už ohrožuje rozsah a kvalitu poskytované péče,“ uvedl svaz v tiskové zprávě distribuované na páteční tiskové konferenci.

Raději jednat než vyhrožovat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek na oznámení odborů reagoval na svém twitterovém účtu. Napsal, že jde do zdravotnictví příští rok rekordních 320 miliard korun. To podle něj umožní navýšení platů všem zdravotníkům až o 10 procent a tam, kde je to nejvíce potřeba i o více. Což by podle něj odpovídalo květnové dohodě s odbory. Vojtěch ještě dodal, že místo vyhrožování by odbory měly spíše jednat s vedením nemocnic.

„Plošné řešení zkrátka není efektivní. Každá nemocnice má trošku jiný problém, některá má problém více s lékaři, některá se sestrami. Odbory by měly jednat se svými zaměstnavateli, což jsou nemocnice. Mají na to půl roku a měly by vyjednávat právě o podmínkách. Prostor pro navýšení - ty peníze - tam zkrátka je,“ uvedl ministr v pátek pro Radiožurnál.

Nízké platy ve zdravotnictví jsou podle Žitníkové problém. „My s tím nesouhlasíme, chybí přes 3000 sester, zavírá se dnes část oddělení z důvodu nedostatku personálu. Situace je skutečně kritická. Pacienti čekají čím dál déle na plánované výkony. Takže náš odborový svaz vzhledem k té nedohodě a vzhledem k opakovaným jednáním, které nevedly ke konkrétnímu výsledku, se rozhodl tady k tomuto kroku,“ řekla pro Radiožurnál.

V Česku je asi 80 tisíc zdravotních sester, jejich hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36 tisíc korun, v nestátní 24 200 korun. Už v květnu ministr Vojtěch řekl, že chce podpořit hlavně zdravotnický personál na směnách. „Bavili jsme se o takzvaném příplatku za směnnost, to znamená skutečně pro personál, který je u lůžka – sestry všeobecné, praktické a další,“ popsal tehdy Vojtěch.

Předseda konfederace odborových svazů Josef Středula nevyloučil, že by se ke zdravotníkům mohly přidat i další odborové svazy z veřejné sféry.

Odborový svaz odeslal otevřený dopis premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO). Žádá, aby zajistil peníze na desetinový růst tarifů. „Oceňujeme, že záměr zvýšit zvláštní příplatek na práci ve směnách, ale chceme, aby byl navýšen na stejnou částku všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků,“ uvádí v něm.

Výběr velkých lékařských protestů od roku 2006 26. ledna 2006 - Lékárníci uspořádali svou první demonstraci. Před ministerstvem zdravotnictví (MZ) se jich sešlo na 1500. Nesouhlasili s kroky tehdejšího ministra Davida Ratha (ČSSD), snížením obchodní přirážky na léky o tři procenta a s pozdními platbami za léčiva od pojišťoven. Koncem ledna manifestačně zavřeli na tři hodiny lékárny. 20. až 26. května 2006 - Týden zdravotnického neklidu vyhlásil krizový štáb lékařů, lékárníků a malých nemocnic. Péče se neomezila, akce namířené proti krokům ministra Ratha byly symbolické. Zdravotníci demonstrovali v Brně a v Ostravě. Akci zakončili 26. května nespokojení zdravotníci a pacienti v Praze demonstrací a průvodem od sídla MZ k úřadu vlády. 14. února 2007 - Většina praktiků a pediatrů ve Zlínském kraji, na jižní Moravě, v Olomouckém kraji, na Vysočině a v okrese Plzeň-sever uzavřela své ordinace. Lékaři protestovali proti tomu, že jim VZP platí za léčení méně, než by chtěli. 28. března 2007 - Praktičtí lékaři opět neordinovali. Ve Zlínském kraji zavřeli většinu ordinací, připojili se lékaři z Vysočiny, Jihomoravského, Olomouckého či Karlovarského kraje a další jednotlivci z celé ČR. Zapojilo se asi 70 procent dětských lékařů a asi 25 procent praktiků pro dospělé. Lékaři nesouhlasili s výší plateb od pojišťoven. 19. září 2007 - Většina praktických lékařů a pediatrů zase zavřela ordinace, v některých regionech to bylo i více než 90 procent ordinací. Protestovali tak proti navrhované výši úhrad za péči pro další rok. 24. června 2008 - Hodinové výstražné stávky proti reformám kabinetu Mirka Topolánka se podle pořádající Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) zúčastnilo 985.000 lidí, práci jich na hodinu přerušilo 306 tisíc. Součástí byl protest zdravotníků proti reformám ministra Tomáše Julínka (ODS). Stávky se zúčastnili zaměstnanci všech fakultních nemocnic v ČR i některých dalších zdravotnických zařízení. Nemocnice často omezily provoz a fungovaly jako o víkendech, někde se zdravotníci k akci připojili jen symbolicky. 18. května 2010 - Lékařské odbory odstartovaly kampaň nespokojených lékařů Děkujeme, odcházíme. Připravenost podat výpověď vyjádřily svým podpisem tisíce nemocničních lékařů, členů i nečlenů LOK-SČL. V nemocnicích jich pracovalo dohromady 16 tisíc. Akce skončila v únoru 2011 dohodou protestujících s MZ. 1. března 2013 - Lékaři protestovali proti hrozícímu poklesu příjmů ambulancí i nemocnic, kampaň zorganizovala v ambulancích lékařská komora, v nemocnicích lékařské odbory. Akce byla spíše symbolická, byly vyvěšeny letáčky, na některých místech se ale neordinovalo a část zařízení přešla na víkendový provoz. 12. září 2016 - Praktičtí lékaři pohrozili, že uzavřou ordinace. Chtěli tak upozornit na dlouhodobé potíže primární péče pro dospělé, nedostatečné úhrady a malé kompetence. Svůj protest odvolali poté, co se dohodli s MZ na růstu úhrad pro rok 2017 a dalších požadavcích. 18. října 2017 - Zhruba třetina praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů neotevřela své ordinace na protest proti nedostatku financí a proti zavedení elektronického receptu od ledna 2018. K akci se připojila i asi šestina lékáren, které byly půl hodiny mimo provoz. Tehdejší ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) řekl, že peníze navíc pro praktiky ani lékárny nejsou. Již 10. října zhruba 10 tisíc lékařů a zubařů protestovalo symbolicky, když si na rukávy navlékli černé pásky a vyvěsili plakáty.