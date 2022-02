Zdravotnické odbory vstupují do stávkové pohotovosti. Nelíbí se jim chystané škrty na hygienických stanicích

Zdravotnické odbory od středy vstupují do stávkové pohotovosti, novinářům to řekla jejich předsedkyně Dagmar Žitníková. Vadí jim plány vlády na úspory ve zdravotnictví. Neoficiálně se mluví o tom, že by vláda mohla zmrazit platby za státní pojištěnce na loňské úrovni, i když se od ledna měly zvýšit. Média informovala i o možných škrtech na hygienických stanicích. Ministerstvo zdravotnictví popřelo, že by uložilo krajským hygienám propouštět.

