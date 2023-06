Jednotka intenzivní péče v českém autobusu. Zdravotnické zařízení na kolech zamíří na Ukrajinu

Výborného na pozici předsedy poslanců KDU-ČSL nahradí Dufek. ‚Bude výraznou tváří,‘ očekává Jurečka

„Snažím se hledat mezi lidmi to, co je spojuje. Věřím tomu, že je to vlastnost, která výrazně přispěje KDU-ČSL k tomu, že zvládne složité období,“ uvedl nový předseda lidoveckých poslanců.