Češi chodí častěji k lékaři, podle ministra Vojtěcha bloudí v systému péče

Češi nadužívají zdravotní péči. K doktorovi chodí průměrně 11krát za rok, což je podle ministerstva zdravotnictví víc, než je evropský průměr. Upozornila na to i zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Problém je jedním z témat čtvrteční konference s názvem Zdravotnictví 2019. Praha 19:23 8. listopadu 2018

Češi chodí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO často k lékaři proto, že takzvaně bloudí v systému péče. Zbytečně tak prý chodí od jednoho specialistovi k druhému, než se dostanou ke správnému lékaři.

Počet návštěv by podle něj měla i reforma primární péče, která počítá s větším zapojením praktických lékařů, a to hlavně u chronických pacientů.

„Chroničtí pacienti samozřejmě chodí k lékaři velmi často - diabetici, kardiaci a podobně. Musíme zajistit, aby chodili ke správným lékařům, v určitých časových intervalech. Pokud je praktik schopen poskytnout pacientovi vyšetření nebo předepsat lék, tak mu to také chceme umožnit,“ popsal Vojtěch.

Některé změny už začaly. Nedávno se například praktičtí lékaři dohodli s onkology na větší péči o pacienty, kteří mají za sebou úspěšnou léčbu rakoviny. Další v pořadí by měla být péče o diabetiky.

Příspěvek na bydlení pro sestry?

Vláda chce stále pokračovat zejména v podpoře středního a nižšího zdravotnického personálu. Na konferenci Zdravotnictví 2019 se mluvilo například o zdravotních sestrách na směnných provozech, které mají příští rok dostat příplatek, a to pět tisíc korun.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že u těchto sester uvažují také o příspěvku na bydlení. V Česku jich je zhruba 35 tisíc. Ten by mohl být podle ministra Vojtěcha podobný jako třeba u vojáků, kteří dostávají šest tisíc korun.

V příštím roce k tomu ale nedojde, protože rozpočet pro rok 2019 už je daný, Vojtěch ale vidí jako reálné, že by sestry tento příspěvek mohly dostat od roku 2020. Zatím je to ale jen ve stadiu úvah.

Nicméně zlepšit se bude muset třeba i zázemí v nemocnicích, protože jak upozorňuje Česká lékařská komora, tak 70 procent absolventů lékařských fakult jsou ženy, které pak naráží na to, že není možné skloubit práci v nemocnici a rodinný život. Tady ale podle ministra musí zapracovat hlavně zaměstnavatelé, tedy vedení jednotlivých nemocnic.

Investice do zdravotnictví

Premiér Babiš zároveň řekl, že na investice do zdravotnictví půjde příští rok 6,5 miliardy korun a z toho 3,8 miliardy z evropských fondů. Dvanáctiletý plán investic, který chce vládě předložit do Vánoc, zohledňuje potenciál českého zdravotnictví, který je kolem 70 miliard korun.

Peníze by měly jít třeba do rekonstrukcí a staveb nemocnic nebo nákupu zařízení. Ta by podle ministerstva zdravotnictví měla do budoucna nemocnice nakupovat společně, stejně jako to teď dělají v pilotním projektu u materiálu. Podle Vojtěcha už to přineslo úspory.