Pacienti jsou podle zdravotníků agresivnější než dřív. Náchodská nemocnice zavedla bezpečnostní tlačítko

Personál nemocničních ambulancí napříč Českem se stále častěji setkává s agresivitou pacientů. Potvrdili to zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení na nedávném společném setkání. Jedním z důvodů jsou podle nich například delší čekací doby ve většině ambulancí. Zkušenosti s agresivními jedinci mají i v Oblastní nemocnici v Náchodě. Náchod 0:10 1. června 2022

„Pojďte si, kdo je další. Dobrý den,“ zve zdravotní sestra náchodské nemocnice jednoho z pacientů k přijímacímu pultu. Ambulance je pacientům k dispozici od večera do rána. Zatímco někdy je tady klid, jindy si lidé na ošetření musí poměrně dlouho počkat.

„Je stres a potom dochází ke zbytečným konfliktům. Jak ze strany personálu, tak i ze strany pacientů,“ připouští vrchní sestra chirurgického oddělení Milena Pajerová.

Většina útoků je podle ní pouze slovních, existují ale i výjimky. „Dojde až na agresi ze strany pacientů.“

Při jednom z takových incidentů pacient vešel bez vyzvání do ordinace a fyzicky personál napadl. „Vtrhnul sem, dal mi ránu, další dal doktorovi. A potom shodil zřízence na zem,“ popisuje nepříjemnou zkušenost sestra chirurgické ambulance Romana Lepltová.

Rychlé přivolání policie

Také proto má na vybraných odděleních náchodské nemocnice personál k dispozici bezpečnostní tlačítka. Jde o malou krabičku se zeleným tlačítkem na bílé šňůrce. „Tamhle to je. Teď visí na zdi. Nebo když je potom sestřička sama a přechází z jedné ambulance do druhé, má to pověšené na krku.“

Po stisknutí tlačítka se personál nemocnice spojí s městskou policií, strážníci obratem zjistí, o jak vážnou situaci jde a v případě potřeby přijedou na pomoc.

„Už jsem to jednou vyzkoušela,“ dodává sestra s tím, že ještě před příjezdem hlídky se jí a kolegům podařilo pacienta uklidnit.

Vzhledem k tomu, že přibývá nejen agresivity, ale i stížností pacientů na dlouhou čekací dobu na ambulancích, chystá náchodská nemocnice nové informační cedule.

Ty podle ombudsmanky nemocnice Ivy Lepšové pacientům v čekárně lépe vysvětlí postupy lékařů. „Pacienti to budou mít k dispozici. Budou tam mít tabulku na jakou časovou dobu se mají připravit, že budou čekat na ošetření.“

Personál Oblastní nemocnice Náchod vylepí informační tabule v nejbližší době. Cílem je hlavně seznámit pacienty s tím, že pokud přijdou s neakutním problémem, může se jim stát, že v čekárně stráví až šest hodin.