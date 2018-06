Zdravotnictví bude příští rok hospodařit s 320 miliardami. Nejvíc peněz půjde do nemocnic

Do nemocnic má jít v příštím roce podle ministerstva zdravotnictví historicky nejvíc peněz – polepšit by si měly o zhruba 13 miliard korun. Peníze navíc jim slíbily pojišťovny v rámci dohodovacího řízení. Víc peněz by ale mělo jít téměř na všechny druhy zdravotní péče. Každý z nich se dočká navýšení okolo pěti procent. Praha 10:00 10. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Ze zhruba 20 miliard korun, které budou příští rok v systému zdravotního pojištění navíc, dostanou největší příděl nemocnice. K těm by mělo zamířit asi devět a půl miliardy. Další necelé 4 miliardy budou mít na pokrytí vyšších odměn za práci na směny, a to nejenom pro zdravotní sestry.

„Nižší zdravotnický personál jsou pomocníci, jako sanitáři a podobně. Ti budou mít navýšeno o dva tisíce korun," upřesňuje pro Radiožurnál ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO.

Do celé ambulantní péče by pak mělo přitéct až o pět miliard korun víc než letos. Peníze navíc by měly zamířit do vybavení ordinací i na mzdy zdravotních sester.

Asi osmi set milionů navíc se dočkají taky praktičtí lékaři. O tři procenta by se jim měly zvýšit i příspěvky za každého pacienta. „Je tam navýšení kapitace – té nejvyšší sazby kapitace – o dvě koruny, to znamená z 54 korun na 56 korun,“ doplňuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Dohoda chybí lékárníkům

Dohoda s pojišťovnami zatím chybí lékárníkům. Jednání se zasekla na úhradě za takzvaný signální kód, který má být kompenzací za zrušené 30korunové poplatky za recept.

„V poslední fázi jsme nakonec navrhovali, že bychom do té dohody dostali hodnoty devět korun za položku, ne za recept, protože tam je problém v tom, že s nástupem e-receptu se dá vypisovat až devět položek, takže je jasné, že výrazně poklesne počet receptů,“ vysvětluje ředitel OZP Radovan Kouřil, který letos na dohodovací řízení dohlížel.

Lékárníci chtějí miliardu korun kvůli investicím mimo jiné v souvislosti s elektronickým receptem. Příští rok se navíc budou muset zapojit do systému na kontrolu padělků léčiv.

„Pokud odhadujeme, že jenom protipadělková směrnice bude stát lékárny půl miliardy korun, tak pro mě osobně je tohle minimální částka," připomíná pro Radiožurnál prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

V systému zdravotního pojištění má být příští rok podle ministerstva zdravotnictví kolem 320 miliard korun. Jejich rozdělení definitivně určí až na podzim úhradová vyhláška.