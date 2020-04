Exministr zdravotnictví Němeček: Rozhodování vlády? Chaos, který někdy připomíná satiru

Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD, který v současnosti pracuje jako ředitel Bohumínské městské nemocnice, v Interview Plus přiznává, že pandemie změnila i jeho pohled na řízení resortu. Prý bychom se měli začít vracet k normálnímu životu, ale nezapomínat na chaos a satiru, kterou vláda podle něj na začátku předvedla. Interview Plus Praha 19:28 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Musím říct, že i já jsem teď výrazně změnil některé své pohledy na zdravotnictví. Celou dobu jsme si říkali, abychom byli co nejvíc efektivní, neměli navíc zbytečná lůžka a měli jen to, co každodenně potřebujeme. Je vidět, že i do budoucna musíme mít rezervní kapacity, protože to, co se teď stalo, se taky může zopakovat,“ říká Němeček.

„Může přijít epidemie, která bude mnohem smrtnější, než je covid-19. Takže s tím musíme počítat a taky to zaplatit, ale pak nás to ochrání před krizí současnou i budoucí.“

Až dosud si podle něj celá společnost zřejmě neuvědomovala, že tady máme zdravotníky, kteří snesou srovnání s nejlepší evropskou špičkou. Máme prý dobře řízené nemocnice a špičkové odborníky, kteří umějí improvizovat, když je to nutné.

Černá díra: zdravotnictví

„Jsem zvědavý na dobu, až to všechno skončí a budou se posuzovat přístupy v jednotlivých evropských zemích. Myslím, že tam, kde to dopadalo špatně, jako v Itálii nebo ve Španělsku, byl ne úplně dobře nastavený a ne dost robustní zdravotní systém. To se u nás nestalo, zvládli bychom i větší počty (nemocných), a taky doufám, že si to společnost bude pamatovat.“

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedávnem prohlásil, že zdravotnictví je náš nejdůležitější resort a chce do něj taky „nalít“ další peníze. Poslanci už schválili navýšení plateb za státní pojištěnce o 500 korun, pro příští rok se pak plánuje navýšení rozpočtu o 53 miliard korun. Co o systému řekly uplynulé týdny?

„Věřím, že si lidé uvědomí, jak je důležité mít na prvních místech priorit státu zdravotnictví. Jak jeho financování, budování nových a dobře vybavených zařízení, tak i ze strany zaplacení personálu. “ Svatopluk Němeček

„Potvrdily to, co jsem říkal nejen já, a to že máme velmi kvalitní zdravotnictví, které je schopno reagovat i na nenadálé situace, a to je velká deviza celé republiky… Jsem rád, že si to uvědomili i ti, kteří momentálně vládnou. Byly časy, kdy jsme slýchali, že zdravotnictví je velká černá díra, která spolyká jakékoli peníze… Teď je vidět, že stabilní a silný zdravotní systém může ochránit i větší část ekonomiky.“

Jako příklad pak dává chování Němců, kteří si mohli dovolit zmrazit ekonomiku daleko později než okolní země, protože si byli jisti, že to jejich velmi robustní nemocniční systém zvládne.

Financování?

Němeček se pak zdráhá slíbené finance pro příští rok zhodnotit. „To vám dnes nikdo dopředu neřekne. Bude to totiž úzce souviset s tím, jak se rozjede ekonomika. Základní příjem zdravotního pojištění pochází z pojistného za zaměstnance. Takže záleží na míře nezaměstnanosti, jak bude šlapat ekonomika nebo jak se budou vyvíjet platy… Takže to celý systém může stabilizovat, ale když bude pokles (ekonomiky), tak bude zdravotnictví bito i přes větší peníze než v minulých letech,“ vysvětluje.

Jak velké budou dopady koronavirové krize, pak záleží i na tom, „jak se k tomu postaví ministerstvo a pojišťovny. Jednou z variant je zvýšení jejich deficitu a tento dluh se nakumuluje na pojišťovnách (a stát jim to v nějakých dalších lepších letech zaplatí), nebo to na svých bedrech nenechají, přesunou ho dál, a pak to bude problém pro nemocnice a všechny další poskytovatele.“

Čeká Němeček od současného šéfa resortu novou koncepci, nebo ne? „Já od současného ministra neočekávám, že přijde s něčím, co by nějak zásadně řešilo české zdravotnictví,“ odpovídá. Komunikaci vlády s občany ale označuje jako satiru.

Rozhodování vlády vs. satira

„Když se vrátím na začátek, tak kroky, které vláda dělala, byly razantní a opatření zafungovala. Možná to bylo i tím, že si ministerstvo zdravotnictví bylo vědomo (faktu), že nezajistilo dostatek ochranných pomůcek a nemocnice byly odkryty. Je dobře, že je na ministerstvu (Roman) Prymula, který byl schopný ta pravidla nastavit. Potom to byl jeden velký chaos… hlavně v komunikaci s veřejností. Vláda jeden den přijala opatření, aby je druhý den změnila, a pak i třetí. Do toho komunikace jednotlivých členů vlády nebo krizového štábu, kdy jeden popíral druhého. Skoro bych řekl, že to byl příklad toho, jak se to dělat nemá… Chvíli to skutečně připomínalo satiru,“ říká Němeček.

„V tuto chvíli je vystrašená skoro celá společnost. Zaznívá kritika směrem k médiím, že informují o koronaviru horem dolem. Ale to je jejich normální fungování, protože to je velké téma… Lidé, co sledují televizi a média, určitě vystrašeni jsou… Je třeba říct, že zdravotnický systém má velkou rezervu, aby zvládal i případné navýšení pacientů, takže se je třeba co nejdřív vrátit k normálnímu životu,“ nabádá.

Dodává, že lidé odpovědní za hlídání celé situace budou dál stav kontrolovat, bude se dál testovat a léčit, a kdyby se to zhoršilo, tak se vždy dají opatření vrátit.

