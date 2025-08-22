Studenti medicíny mohou začít pracovat dřív. Začala platit novela, která řeší nedostatek zdravotních sester
Studenti medicíny a dalších zdravotnických oborů budou moct začít pracovat ve svém oboru dřív, než to šlo doteď. A to díky novele zákona, která platí ode dneška. Hladce ji nedávno schválil parlament a v červenci ji podepsal prezident Petr Pavel. Týká se budoucích sester a lékařů, ale upravuje i podmínky pro praxi záchranářů.
Novela pro studenty znamená, že například většina budoucích zdravotních sester bude moct nastoupit do práce už po dvou letech studia a velká část budoucích lékařů po třech letech. To je v obou případech o rok dřív. Doteď byla doba o jeden rok delší.
„Studenti oborů všeobecná sestra, dětská sestra a zdravotnický záchranář se tak budou moci dříve dostat do praxe a již v průběhu studia si upevňovat své znalosti, především praktické dovednosti,“ upřesnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) při projednávání zákona.
Opatření má pomoct vyřešit potíže s nedostatkem nemocničního personálu a taky budoucí zdravotníky a lékaře lépe připravit na jejich povolání.
Zájem studentů je přitom patrný. „Pro mě je možnost nástupu do klinické praxe po uzavřeném třetím semestru velice výhodná,“ tvrdí Michal Plachý, který studuje bakalářský obor všeobecné ošetřovatelství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
„Znamená to pro mě, že si můžu najít práci v oboru, takže si můžu při studiu něco vydělat a zároveň mohu nabírat praxi a odslouženou dobu, která je pro mě důležitá. Praxe totiž potom podmiňuje nástupy na určitá pracoviště a zároveň potom samozřejmě odsloužená praxe znamená vyšší plat,“ vysvětluje.
Nedostatek nelékařů
To, že v nemocnicích chybí hlavně sestry, potvrzuje i mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Adéla Davidová. „Vítáme jakoukoli iniciativu, která má potenciál pomoci dostat do zdravotnictví zástupce aktuálně nedostatkových nelékařských zdravotnických profesí, především všeobecných sester,“ uvádí.
„Od novely uvedeného zákona si slibujeme větší saturaci systému nejen budoucími všeobecnými sestrami, ale díky zjednodušení systému uznávání zahraniční kvalifikace v rámci EU i ostatními nelékaři, například radiologickými asistenty,“ dodává Davidová.
Novela taky zmírňuje podmínky pro práci zdravotnického záchranáře. Doteď jí musela předcházet roční praxe v nemocnici. Nově budou moct záchranáři praxí projít přímo u zdravotnické záchranné služby, pracovat ale budou pod odborným dohledem jiného pracovníka.
Novelu společně s ministerstvem zdravotnictví připravovala i Česká asociace sester. Prezidentka asociace Martina Šochmanová potvrdila, že jednoznačně vychází z toho, co nemocnice potřebují. „Ve všech zdravotnických zařízeních pociťujeme nedostatek sester,“ tvrdí.
„Každá kvalifikovaná sestra je pro nás přínosem. A když to řeknu obecně a jednoduše, když si studenta vedete už v době studia, tak si ho vychováte tak, jak potřebujete právě pro konkrétní pracoviště. Tím to je výhoda i pro zaměstnavatele. Takže rozhodně ano, myslím, že z této novely budou všichni jenom těžit samá pozitiva,“ věří Šochmanová.
Novela na základě evropské směrnice usnadňuje i vstup zdravotních sester z Rumunska na český pracovní trh.
Doteď musely kromě dokladu o získaném vzdělání předkládat taky potvrzení, že nejméně tři roky jako všeobecné sestry ve zdravotnictví pracovaly. Nově se bude uznávat také potvrzení ze zvláštního studijního programu, který v Rumunsku začal v roce 2014.