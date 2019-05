Přeplněné lékařské fakulty. Studenti se nevejdou do tříd, chybí i vyučující lékaři

Lékařské fakulty jsou přeplněné. Některé školy nemají prostorové kapacity pro zajištění výuky svých studentů. Zároveň chybí lékaři, kteří by je učili. Situace se zřejmě ještě zhorší, protože ministerstvo zdravotnictví chce počet studentů zvýšit. Školám na to poslalo 500 milionů korun. Tématu se věnují čtvrteční Hospodářské noviny. Praha 7:44 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Fotobanka RGBStock | Zdroj: Fotobanka RGBStock

Studentů medicíny je podle Hospodářských novin tolik, že si v některých kurzech musí psát poznámky na kolenou. Problémem je i nedostatek lékařů, kteří by je provedli praxí.

Stává se tak, že u pacientů v nemocnicích se za den vystřídá i několik skupin studentů. To snižuje kvalitu výuky a je to nepříjemné i pro pacienty.

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy už problém s kapacitou výukových prostor řeší. Část studentů by se na přednášky mohla přesunout do sousední budovy, která patří Státnímu zdravotnímu ústavu.

Problém s nedostatkem prostor pro studenty má také lékařská fakulta v Hradci Králové.

„Výukové kapacity jsou na hraně. Po navýšení počtu studentů od příštího roku se s tím budeme muset nějak vyrovnat, jednou z možností je přestavba jiných místností na výukové prostory,“ popisuje pro Hospodářské noviny tajemnice fakulty Věra Tlapáková.

Díky financím z ministerstva zdravotnictví pak mohly fakulty navýšit mzdy vyučujícím. To například v Praze přilákalo téměř 30 nových pedagogů, především z řad mladých lékařů. To by mohlo pomoci zlepšit současnou situaci. Ministerstvo po školách totiž chce, aby přijímaly o 15 procent více studentů více než dosud.