Startuje systém lékového záznamu pacienta, má pomoci zmírnit riziko nežádoucích účinků

V neděli začíná fungovat takzvaný sdílený lékový záznam. Je to systém, ve kterém lidé uvidí seznam všech svých léků na předpis. Cílem je podle ministerstva zdravotnictví mimo jiné zabránit jejich nebezpečným vzájemným reakcím. Praha 7:02 1. prosince 2019

Lékový záznam je součástí systému elektronických receptů a původně měl fungovat už od jeho spuštění v loňském roce. (ilustrační foto)

Pan Jiří z Liberce dlouhodobě užíval léky na vysoký tlak. Poté, co prodělal mrtvici, mu jiný lékař předepsal prášky na ředění krve. „Po pár měsících jsem začal mít problémy s váhou a teplotou, únavou a s dechem,“ popisuje Jiří. Nakonec přišel kolaps a skončil v nemocnici.

„Zjistili, že mi stojí ledviny, přestaly pracovat a všechny ty minerály zůstávaly v těle, což mě trávilo, nejhorší byl ten draslík, protože ten pak zastaví srdce. Zasáhlo mi to žaludek, poničilo, takže jezdím na kontroly se žaludkem,“ dodává pan Jiří.

Problémy mu způsobila právě nevhodná kombinace léků na ředění krve a na vysoký tlak. Podle farmakologa Jana Švihovce ale ještě častěji dochází k tomu, že lidé berou různé léky se stejnou účinnou látkou. Problém je v tom, že jeden lékař neví, co vám předepsal někdo jiný a lidé mají problém si to pamatovat.

Pacienti si léky nepamatují

„Nejhorší je to pro starší generaci, kdy už těch léků je hodně, ale na malé sondě se ukázalo, že až 30 procent pacientů neví přesně, co všechno užívá nebo si nepamatuje názvy. Zvyšuje se pravděpodobnost toxických účinků, protože dáváte dávku jinou, než předpokládáte, že dáváte, takže ten pacient pak dostává úplně jiné dávkování, a to je něco, co by se vůbec nemělo stávat a tomu by ten systém měl absolutně zabránit,“ vysvětluje farmakolog.

Kvůli nevhodné kombinaci léků dochází podle ministerstva zdravotnictví ke stovkám úmrtí ročně, nový systém by jim měl resortu předcházet. Lékaři, lékárníci nebo záchranáři do něj ale získají přístup až za půl roku - do té doby totiž běží přechodné období, pokračuje ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.

„Po tuto dobu, ale ono to bude možné i poté, ten kdo nebude chtít, aby data byla sdílena, bude moci využít možnost požádat Státní ústav pro kontrolu léčiv o to, aby ta data sdílena nebyla, nebo bude moct využít možnost, že řekne pouze konkrétní poskytovatele, se kterými bude chtít sdílet data, například s praktickým lékařem a podobně,“ říká Vojtěch.

Jak přesně lidé můžou vyslovit nesouhlas se sdílením svého seznamu užívaných léků, vysvětlila už dřív ředitelka lékového ústavu Irena Storová.

„Buď to vysloví pomocí aplikace webové nebo mobilní, přístup získá tím, že si zajde na Czech POINT, je to otázka chviličky, není to zpoplatněné, anebo jsme připraveni přijímat tyto nesouhlasy i v papírové podobě,“ říká Storová.

Vše v aplikaci

K nahlédnutí do lékového záznamu pak bude sloužit speciální aplikace, pokračuje ministr Vojtěch.

„Občan, který bude chtít nahlédnout do lékového záznamu, bude moci využít buď cestu elektronického občanského průkazu nebo na Czech POINTU si vytvoří elektronickou identitu, kde se jim vygenerují vstupní údaje a skrze tuto identitu budou moci také do té aplikace nahlížet,“ říká.

Lékař a místopředseda opoziční TOP 09 Vlastimil Válek ale už v minulosti přínos lékového záznamu zpochybnil s tím, že v něm nebudou veškeré léky, které pacient užívá.

„Nebudou tam léky, které se dostávají v nemocnici a nejsou na předpis. Nebudou tam léky, které si pacient kupuj, a nejsou na předpis a navíc ten lékový záznam není ta hlavní informace pro lékaře, klíčové pro lékaře vždycky bude dotaz na pacienta. To znamená, pokud nastane situace, že se zeptám pacienta, jaké léky berete a on mi řekne žádné, tak podstatné je, co mi řekne pacient a ne to, co je v lékovém záznamu,“ vysvětluje Válek.

Lékový záznam je součástí systému elektronických receptů a původně měl fungovat už od jeho spuštění v loňském roce. To, že se tak nestalo, kritizovali hlavně praktičtí lékaři.