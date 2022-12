Mladí lékaři mohou dostat více pravomocí. Ministerstvo zvažuje úpravu pravidel

Po šestiletém studiu na vysoké škole nemůžou začínající lékaři dělat sami skoro nic. Většinu času pracují pod dohledem zkušenějších kolegů. Tato praxe by se ale mohla změnit. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 jedná s děkany lékařských fakult o tom, aby mladí doktoři mohli být samostatnější. Praha 19:10 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začínající lékaři by mohli být při práci samostatnější (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První navrhovaná změna - očkování. Nově by za něj mohli být zodpovědní sami začínající lékaři, myslí si ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Pokud studujete šest let vysokou školu, tak byste se měli být schopni něco prakticky naučit. Zubař po pětiletém studiu může dělat téměř všechno samostatně,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Mladí lékaři mohou dostat více pravomocí. Téma pro Marii Veselou

Co přesně by mohli mít mladí doktoři nově sami na starosti, o tom jedná Asociace děkanů lékařských fakult.

„Je to o tom, aby mohli dělat ty klinické věci a aby měli s kompetencemi i vlastní zodpovědnost. Po chirurgickém kmeni, nebo v mém případě ortopedickém kmeni, už by absolvent mohl mít možnost dělat určité klinické a operační výkony sám,“ míní předseda asociace Martin Repko.

Víc kompetencí by lékaři neměli mít hned po tom, co vyjdou ze školy. Ale zhruba po dvou letech praxe, po takzvaném kmeni.

„Bavíme se právě o míře toho, co daný odborník může po kmenové zkoušce dělat samostatně, a na co ještě potřebuje dohled dalšího specialisty. Protože i mladý lékař po kmenové zkoušce ještě není plným odborníkem. Tím se stává až po atestaci,“ přibližuje Repko.

Mladí lékaři souhlasí

A co na to říkají sami mladí lékaři? Nejsou proti. Je ale potřeba nejdřív probrat, co přesně jim v různých oborech svěřit.

Poslechněte si rozhovor s předsedou Sekce mladých lékařů České lékařské komory Janem Přádou, který pracuje na gynekologicko-porodnické klinice

„Je asi možné, aby byl lékař samostatně zodpovědný za nějaké činnosti. Ale zaprvé by měl vědět dopředu, že na konci toho období bude zodpovědný za to a to. A za druhé by ta míra zodpovědnosti neměla být tak velká, že se tou atestací skoro neposune,“ upozorňuje předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda.

A dodává, že pokud budou mít mladí doktoři víc zodpovědnosti, mělo by se to promítnout i na jejich bankovních účtech. „Když se řekne, že lékaři budou schopni samostatně pracovat, tak to znamená, že mají větší zodpovědnost, tudíž by za to měli být více honorováni. Protože jsou schopni samostatně více pracovat,“ doplňuje.

Teď platí, že lékaři jsou samostatní až po atestačních zkouškách. To je zhruba po pěti letech praxe, liší se to obor od oboru. Kdyby toho sami zvládali víc už dřív, pomohlo by to podle předsedy děkanské sociace Repka částečně vyřešit i nedostatek lékařů.

Ministr Válek se chce na větších kompetencích dohodnout v následujících měsících. „Chtěl bych, aby se to týkalo absolventů příštího roku,“ podotýká. Pokud budou nová pravidla nastavena rozumně, je podle Přády termín reálný.

Válek chce ještě dál jednat s děkany, Vědeckou radou nebo Radou poskytovatelů zdravotní péče. Konečné slovo bude mít ministerstvo zdravotnictví.