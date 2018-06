Razie ve zdravotnictví: kriminalisté zasahovali i v advokátní kanceláři v centru Prahy

Kriminalisté ve čtvrtek zasahovali kvůli veřejným zakázkám ve zdravotnictví na několika místech Česka. Dorazili do Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Františku, zdravotnické firmy B. Braun a do bytu exšéfky Bulovky Andrey Vrbovské. Policisté byli podle informací serveru iROZHLAS.cz také v advokátní kanceláři Kruták Partners v centru Prahy. Praha 11:06 29. 6. 2018 (Aktualizováno: 12:02 29. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní vůz v areálu Nemocnice na Bulovce | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podepsali jsme mlčenlivost, nic vám k tomu nemohu říct,“ řekl reportérovi serveru iROZHLAS.cz advokát Tomáš Kruták, jehož kancelář sídlí v pražské Revoluční ulici. V pátek to již vypadalo, že advokátní kancelář funguje normálně.

Krizová manažerka, velký vliv lobbistů, kontakty na Hrad. Podívejte se, jak se mluvilo o exředitelce Bulovky Číst článek

Národní centrála proti organizovanému zločinu spustila ve čtvrtek rozsáhlý zásah na několika místech v Česku.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová pro iROZHLAS.cz uvedla, že doposud bylo zahájeno trestní stíhání „proti pěti fyzickým a jedné právnické osobě, a to pro zločin přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení“. Za tyto trestné činy jim hrozí od pěti do dvanácti let vězení.

Text pokračuje pod online reportáží.

48450

Prohlídky probíhaly ve zdravotnických zařízeních, například v Nemocnici Na Františku a v Nemocnici Na Bulovce, kde kriminalisté zadrželi jejího ředitele Františka Nováka.

Stíháme pět osob a jednu firmu za úplatky a vydírání, řekla vrchní žalobkyně Bradáčová Číst článek

Novák v čele Bulovky nahradil 1. května tehdejší ředitelku Andreu Vrbovskou. Předtím Novák působil jako její provozně-technický náměstek a po jejím odvolání byl pověřený vedením nemocnice.

Policisté dorazili také do kanceláře komplexu na Chodově, kde sídlí zdravotnická společnost B. Braun. Ta je součástí celosvětového koncernu, který se zabývá výrobou zdravotních prostředků a technologií.

Česká pobočka B. Braun figurovala v kauze korupce bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Za zmanipulované tendry dostal ve středu manažer B. Braunu Jan Hájek tříletou podmínku. Rozsudek není pravomocný.

Jméno firmy B. Braun se objevilo i v souvislosti s obžalobou bývalého ředitele nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného.

Policejní razie. Detektivové zasahovali i u bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Vrbovské Číst článek

Policisté rovněž zasahovali v Perucké ulici v Praze, kde sídlí společnost HTS Corporate Group, a v advokátních kancelářích v Brně a v Praze.

Dorazili také do domu bývalé ředitelky Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské. Manažerku odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO v lednu. Důvodem byla „závažná zjištění“, která se jí týkala.

Policisté v souvislosti se zakázkami v Nemocnici Na Bulovce a v Nemocnici Na Františku byli i v advokátních kancelářích. Informaci potvrdila mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková:

„Máme ohlášeny prohlídky v Praze a v Brně v prostorách, kde je vykonávána advokacie. V tuto chvíli netuším, zda prohlídky proběhly, probíhají nebo budou probíhat.“