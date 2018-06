Počet obviněných po razii ve zdravotnictví roste. Trestnímu stíhání čelí devět lidí a dvě firmy

Policie po čtvrteční razii v nemocnicích, zdravotnických firmách, advokátních kancelářích a sociálních zařízeních obvinila celkem devět lidí a dvě firmy. Šest osob je nyní zadrženo, u dvou z nich pak bude soud rozhodovat o vazbě. Uvedla to v sobotu ráno pro server iROZHLAS.cz pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Aktualizujeme Praha 8:32 30. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Policie zpočátku stíhala pět lidí a jednu firmu, nyní počet obviněných rozšířila o další osoby a firmu.

„Policejní orgán nově rozhodl o stíhání dalších čtyř fyzických osob a jedné právnické osoby. Trestní stíhání je u těchto osob vedeno pro trestné činy sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pro zločiny podplacení a přijetí úplatku,“ popsala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Zadrženo je podle ní nyní stále šest lidí. „U dvou osob se pak státní zástupce rozhodl, že u nich stále trvají důvody vazby, a tedy podá návrh na jejich vzetí do vazby,“ doplnila Bradáčová.

U obviněných hrozí, že by mohli ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. U jednoho z nich se také úřady obávají, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. O návrhu musí do nedělního rána rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 5.

Připravujeme podrobnosti.

