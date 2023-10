Zákoník práce by se mohl pro lékaře změnit. Novela sníží přesčasy a umožní 24hodinové směny

Od 1. ledna příštího roku by měla začít platit změna zákoníku práce, která umožní 24hodinové služby v nemocnicích a sníží objem dobrovolných přesčasů na hodnotu, která platila do začátku října letošního roku. Novela bude podaná jako poslanecký návrh. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to řekl novinářům po jednání se zástupci lékařů, kteří proti změnám protestují a hrozí, že nenastoupí v prosinci na přesčasové hodiny.

