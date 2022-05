Pojišťovny teď na zmrazení plateb mají svoje rezervy, ale co bude za rok, obává se komentátor Čaban

Vláda hodlá zmrazit platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění na loňské úrovni a ušetřit tím 14 miliard korun. Stát platí pojistné například za děti, seniory a nezaměstnané. „Je to symbol – vzít 14 miliard korun určených na zdraví našich občanů. Vybrat si pro program vyrovnaného státního rozpočtu zrovna zdravotnictví, to je krajně necitlivé,“ kritizuje Jiří Mašek (ANO) ze sněmovního zdravotnického výboru. Téma dne Praha 0:10 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít operace, nemocnice Bulovka, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) navýšila platby za státní pojištěnce od letošního ledna o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Od července by se ale podle návrhu vlády Petra Fialy (ODS) měla odváděná částka snížit na 1567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně.

„Byli jsme ujištěni poskytovateli péče a zdravotními pojišťovnami, že nebude omezena dostupnost péče. Jde o změnu, která bude vykryta z rezerv zdravotních pojišťoven,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban potvrzuje, že letos se plánované státní úspory pacientů nedotknou:

„Pojišťovny tyto peníze v rezervách mají. Je třeba ovšem přemýšlet do budoucna, příští rok už tam ty peníze třeba nebudou. Odkud se vezmou příští rok?“

Opoziční poslanec Mašek připomíná, že rezervy si mohly pojišťovny vytvořit právě proto, že se v loňském roce zastavily kvůli pandemii plánované výkony a prevence, teď naopak lékaři vyšetření dohánějí a spotřebovávají více peněz. A na podzim by se mohla pandemie vrátit.

„Nechci strašit, ale pokud by se to stalo, tak to jsou potom zase stamiliony korun za očkování, testování a podobně,“ upozorňuje Mašek.

Valorizace jako u důchodů

Náměstek Pavlovic zdůrazňuje, že jakmile bude načten návrh zmrazení plateb, tak bude následovat pozměňovací návrh, který pro platby za státní pojištěnce zavede automatickou valorizaci.

„Bude to velmi podobné výpočtu důchodů. A to tak, aby nebylo zapotřebí měnit každého půl roku zákon, ale aby to bylo předvídatelné. Všemi od zdravotních pojišťoven po poskytovatele péče to bylo vnímáno kladně. Tento pozměňovací návrh bude načten hned, jakmile se zákon posune do druhého čtení sněmovny,“ ujišťuje náměstek ministra zdravotnictví.

Takovou změnu by uvítal i komentátor Čaban: „Vyměřovací základ dnes nesouvisí vůbec s ničím, je to čistě arbitrární politická hodnota, není opřený o žádný ekonomický ukazatel a statistiku. Pokud by to bylo konečně podobné jako u důchodů, pak by to mělo být indexováno na průměrnou mzdu a inflaci. Pojišťovnám a zdravotnickým zařízením to umožní plánování, budou vědět, kolik peněz budou mít nejenom za rok, ale i za dva tři.“

