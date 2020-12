Praha zatím nebude zdražovat jízdné městské dopravy. ‚Bylo by to nemorální,‘ říká Scheinherr

Koronavirová krize letos výrazně finančně zasáhla i pražský dopravní podnik. Kvůli propadům v příjmech z prodeje jízdenek tak vedení hlavního města zvažovalo zdražení jízdného. Politici se nakonec rozhodli, že s takovým rozhodnutím ještě počkají. V budoucnu se tomu ale Praha nejspíš nevyhne. S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitelé. Praha 9:51 30. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice metra Muzeum | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jízdné v Praze je nejlevnější v republice, dražší má Plzeň, Brno a to nemají metro. Metro je nejnáročnější systém,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Pražskou hromadnou dopravu město ročně dotuje zhruba patnácti miliardami korun, to umožňuje stávající ceny jízdenek, vysvětluje Daniel Šabík z tiskového oddělení dopravního podniku.

„V současné době se cestující podílí zhruba necelými dvaceti procenty na financování celé té MHD. Vlastně ji dostávají s omsdesátiprocentní slevou. když se propočítá cena celoročního kuponu na jednotlivé dny, je jedna z troufám si říct nejnižších cen nejen v České republice, ale možná i v Evropě,“ říká Šabík.

Kvůli šíření nového koronaviru můžou být náklady města na provoz MHD ještě vyšší. „V letošním roce to bude až 90% dotace. Takže pouze 10% nákladů pokryje to jízdné,“ dodává Scheinherr.

‚Nemorální zdražování‘

Zvyšovat jízdné ale zatím Praha nebude. Podle Scheinherra by to bylo nemorální v době, kdy má řada lidí kvůli pandemii existenční problémy. Kromě nižších příjmů z jízdného se ale bude muset město vypořádat také s dopadem sněmovnou schváleného daňového balíčku

„Provoz MHD tvoří obrovsky velkou část rozpočtu, v příštím roce, pokud dojde k těm zásahům do rozpočtu, to může být 25-30 % celého rozpočtu. Proto na to budeme muset nějakým způsobem reagovat, pokud k tomu budeme donuceni opatřeními, která vláda chystá, bohužel se tomu nevyhneme,“ říká.

Kdy by mohlo jízdné zdražit, ale zatím Scheinherr neupřesnil. Například opoziční zastupitel z ODS, Jakub Stárek je ale přesvědčený, že zvýšení ceny jízdného by měla být až poslední možnost, jak ztráty kompenzovat.

„Je potřeba nejdřív se podívat na možnosti, jak lze na dopravním podniku nebo obecně na městské hromadné dopravě ušetřit, aniž by to mělo dopad do života občanů. Například tím, že se bude na více linkách zavádět soukromí dopravci, kteří jsou prostě konkurenceschopnější. Současně potom teprve je možné se bavit o omezování dopravy ve spolupráci s městskými částmi. A teprve pokud se tyhlety dvě věci nepodaří, poté je možné se bavit o zdražování jízdného,“ vysvětluje.

Soukromí dopravci

Podobně se k tomu staví i další opoziční zastupitelé. Hlavní město letos už provoz několikrát upravovalo, znovu soutěžilo i některé smlouvy se soukromými dopravci. Tím by mělo podle náměstka Scheinherra ušetřit zhruba miliardu korun. Další omezení provozu ale podle něj není vhodné.

„To samozřejmě nikdo nechce, protože pražská MHD je šestá nejlepší na světě a zničit si to, co jsme tady budovali desítky let by bylo velice špatné,“ uvádí.

Koaliční uskupení Praha Sobě v létě navrhlo zdražení jednorázových jízdenek o osm korun, roční kupón by pak měl zdražovat postupně o 365 korun ročně. O všem ale budou politici ještě jednat.