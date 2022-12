Zdražení jízdenek na vlak o 15 procent? Bylo to nutné, došlo by k omezení dopravy, říká ministr Kupka

Rychlejší spojení Prahy a Českých Budějovic, konec výluk na koridoru u Brna, ale taky dražší jízdné. To jsi změny, které přináší nové jízdní řády na železnici. Cestující si připlatí nejen za rychlejší spoje, ale plošně v celé železniční síti. Ceny zvedají České dráhy i soukromí dopravci. „Snažili jsme se zachovat hladinu zdražení, která je ještě únosná, která odpovídá inflaci,” říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Praha 11:52 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ke zdražení docházelo každým rokem právě s novým jízdním řádem na začátku prosince o inflaci, říká ministr dopravy Martin Kupka (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národní dopravce české dráhy a jednotná státní jízdenka OneTicket zdražují o 15 procent. Vy máte v programovém prohlášení vlády napsáno, že veřejná doprava musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu v individuální dopravě. Je podle vás to zdražení adekvátní?

Ke zdražení docházelo každým rokem právě s novým jízdním řádem na začátku prosince o inflaci. V době rozhodnutí o tom letošním zdražení inflace dosahovala 18 procent. Snažili jsme se zachovat i s nezbytným nadhledem právě únosnou hodnotu částky zdražení a zůstali jsem u patnácti procent.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Snažili jsme se zachovat hladinu zdražení, která je ještě únosná, která odpovídá inflaci, říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Poslechněte si celý rozhovor.

Bylo to ale nezbytně nutné, protože v opačném případě, když bychom šli například na významně nižší hodnotu, znamenalo by to komplikace pro dopravce a možné další omezování veřejné dopravy.

V tomto směru jsme se snažili zachovat hladinu zdražení, která je ještě únosná, která odpovídá inflaci a která samozřejmě z hlediska dalších možností dopravců nebude znamenat jejich ohrožení. Nebo nebude znamenat například odchod některých dopravců z České republiky.

S ohledem na to, že i dopravcům významně vzrostly náklady zejména v souvislosti se zvýšením cen energií ale i pohonných hmot, to zdražení bylo opravdu nezbytně nutné.

Do Budějovic rychleji

Rozumím té argumentaci, ale jde to dohromady s tím, že vláda snížila na část roku daň z nafty a benzínu a zároveň snížila slevy na jízdné pro studenty a seniory? Ptám se pro to, jestli to vlastně není impuls, aby lidé přesedali z vlaků do aut?

Ukázalo se, že to opravdu impulsem pro to, aby lidé v tomto směru přesedli z veřejné dopravy, ať už z autobusů nebo z vlaků, do osobních automobilů, nebylo. Museli jsme změnit slevu na jízdném v okamžiku, kdy se ukázalo, že na ni nejsou v rozpočtu peníze. A to bohužel je ještě krok předchozí vlády.

Kratší cesta do Českých Budějovic i návrat vlaků na trať u Blanska. Od neděle se mění jízdní řády Číst článek

U toho letošního zlevnění jízdného jsme se snažili zachovat rozumnou dlouhodobě udržitelnou hladinu té slevy. Ta je sice nižší, ale pořád zůstává v podobné úrovni, jak je to v jiných státech - tedy 50 procent pro vybrané skupiny.

Pro invalidy je to pak dokonce 75 procent, protože tam sleva opravdu míří k těm, kteří to nejvíc potřebují a mají také nejvyšší běžné náklady, nejvyšší náklady na všechny ostatní potřeby, léky a podobně.

A i tak jsme museli doplnit finanční prostředky právě do rozpočtu na snížené jízdné. Pomoc dopravcům, kompenzace slev, bude letos znamenat něco kolem pěti miliard korun. V tomto směru musíme postupovat tak, abychom zároveň dokázali pro dopravce zajistit finanční prostředky.

V okamžiku, kdy v rozpočtu nebyly, těžko podniknout nějaký jiný krok, který by nezadlužil ještě hlouběji Českou republiku do budoucna.

Martin Kupka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zejména při cestách z Prahy do Brna nebo do Ostravy se cestující na své vlaky příliš spolehnout nemohli. Spoje nabíraly zpoždění desítky minut. Musí něco podobného lidé očekávat i v příštím roce, přestože teď na čas některá omezení skončila?

V příštím roce se chceme zaměřit na významné zvýšení spolehlivosti železničního spojení. Jednak v letošním roce probíhaly modernizační práce na klíčových koridorech. Měnila se situace, dokončoval se nový úsek železniční trati právě směrem na jih.

Úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně je na prodej. Vlastník ji nabídl státu Číst článek

Proto se od letošního roku, respektive od nedělního rána, zrychluje doprava mezi Prahou a Táborem, kdy bude možné dojet do Tábora už dokonce pod hodinu a do Českých Budějovic se ten čas zkracuje o 22 minuty. Takže vydáte-li se dnes z Prahy rychlíkem do Českých Budějovic, tak tam budete za hodinu a čtyřicet minut. To je významná zpráva.

Zároveň i v příštím roce budou některé modernizační práce dobíhat. Hlavně na tom hlavním koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí, což je úzké hrdlo, které způsobuje celou řadu vážných zpoždění. V polovině roku by ale i tam mělo být hotovo.

A s tím okamžikem se vrátí i expresní vlaky na trať. Pokud pojedou na Brno, na Vídeň, tak se vrátí do hlavního koridoru i do čerstvě otevřeného úseku mezi Blanskem a Brnem. Právě od nedělního rána totiž mezi Blanskem a Brnem znovu jezdí vlaky, protože se podařilo dokončit jednoroční velkou modernizační investiční akci a od té chvíle i tam bude doprava pohodlnější.