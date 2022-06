Zdražování energií a potravin trápí vesnické obchody. Bojí se zvýšit ceny, aby jim neodešli zákazníci

Rychle rostoucí ceny potravin i energií se dotýkají také obchodů na malých vesnicích. Často na nich závisí dostupnost základních potravin v obci. Skokově zdražovat si ale nemůžou dovolit, aby jim neodešli pravidelní zákazníci. Je to případ i prodejen na Královéhradecku. Hradec Králové 9:24 19. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejna na vesnici | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

„Zdražuje všechno, olej, mléčné výrobky... A to ne o jednotky procent, ale o dvacet třicet nebo i čtyřicet procent,“ popisuje majitel koloniálu Milan Moravec.

Skokově u všeho ale zdražit nemůže, bojí se, že by odešli i věrní zákazníci. Zatím může díky zásobám nakoupeným levněji zdražovat některé položky postupně. U čerstvých potravin to ale nejde. A zákazníci se tomu už přizpůsobují.

„Ti lidé přijdou, ale samozřejmě už přemýšlí, co nakoupí, a kupují míň než dřív. Takže místo celého chleba koupí půlku, čtvrtku, což jsem nikdy před tím nedělal,“ říká Moravec.

Do jeho koloniálů ve Lhotě pod Libčany chodí pravidelně pan Jaroslav: „Pro mě je to výhoda, že podržím tady Milana, aby přežil. Nemusím jet do Hradce.“

„S ohledem na dědečky a babičky“

Pokud se situace zhorší, je Milan Moravec schopen obchod držet dva až tři měsíce, pak ale bude muset zavřít. Kvůli tomu, že je ve Lhotě pod Libčany ještě jeden malý obchod s potravinami, nemůže obec požádat o krajskou dotaci ani pro jeden z nich.

Naproti tomu v nedalekých Urbanicích je obchod jeden – obec provozovatelce prostory pronajímá a na dotaci už dosáhne.

„Přispíváme nájemci na základní energie a tak, aby obchod mohl fungovat dál. S ohledem na dědečky a babičky se snažíme ten obchod podporovat stůj co stůj," říká starosta Urbanic Martin Fejks.

Obce můžou od kraje dostat dvojnásobek své vlastní podpory provozovateli, maximálně dohromady 60 tisíc ročně. Letos se do programu přihlásilo 39 obcí.