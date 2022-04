Řeznictví a uzenářství v Česku zdražují. Růst cen způsobila válka na Ukrajině nebo ptačí chřipka

Maso na pultech českých obchodů zdražuje. Řada řeznictví začala přeceňovat zboží už v průběhu minulého týdne. Za kilo vepřového masa si zákazníci připlatí až o desítky korun navíc. S vyšší cenou ale musí lidé počítat taky u drůbežího nebo hovězího masa. Důvodem jsou drahé energie, krmivo i pohonné hmoty, které se do cen promítají. Praha 9:46 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za maso si zákazníci připlatí někdy až o desítky korun navíc. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rostoucí ceny masa potvrzují i prodejci. „Ceny poskočily. Protože máme zahraniční maso , tak u nás je to třeba až dvě stě korun na kile. Bavíme se o steakových masech, o masech ze Severní, Jižní Ameriky, Austrálie. Je to samozřejmě dané cenou dopravy,“ říká prodejce z řeznictví na Praze 2.

Ještě minulý týden tu s cenou nehýbali, od pondělí už ale štítky u zboží museli postupně přepisovat a většinu výrobků zdražili. A nejenom hovězí steaky, ale i ostatní druhy masa.

„Ceny kuřecího se během čtrnácti dnů taky markantně změnily. Během čtrnácti dnů nám dvakrát zdražili a tím pádem tam to maso skočilo o nějakých 6 až 8 korun na kile u celého kuřete,“ uzavírá prodejce.

A stejné je to i v několika dalších prodejnách masa v širším centru Prahy, které jsme navštívili. Ceny, na které byli lidé ještě nedávno zvyklí, jsou už minulostí.

„Nárůst cen je nejvíc u kuřecího, vepřového a hovězího a tím pádem se zvyšují všechny uzenářské výrobky,“ potvrzuje přímo obsluha

Už i pro zákazníky dochází k citelnému zdražení, které pozná. „No tak okolo deseti korun už teď, protože se na začátku nezvedalo. Každý ceny držel, ale teď, když už to nejde, tak se prostě musí. Tak je to i o 10 až 12 korun na kilo,“ vysvětluje prodejkyně.

Zdražování v supermarketech

Přicházíme do dalšího uzenářství, které je součástí obchodního řetězce. I tady platí stejný scénář. Maso, salámy, šunky a párky zdražily. „Veškerá uzenina zdražovala v průměru o nějakých 10 až 20 korun na kile,“ říká jedna z prodejkyň.

A zákazníci si toho všímají. „Někteří jo, když se jim po tom vyjede cena, tak kouká, co to koupil. To samé a už je to třeba o něco dražší.“

Prodejci tak museli přeceňovat někdy i desítky produktů. „Jeden týden je to vepřový maso, takže tam je třeba nějakých, já nevím, 10, 15 položek. Teď se dělala uzenina a tam těch položek bylo třeba nějakých 50, 60,“ upřesňuje prodavačka.

Na vývoj cen se Radiožurnál ptal také zástupců všech velkých obchodních řetězců, které v Česku působí. Žádný z nich ale nechtěl ceny komentovat. Výrobci masa přitom upozorňují na to, že zdražování ještě není u konce - předpovídá to i předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík.

„Čekáme, že Velikonoce a po Velikonocích dojde k promítnutí těch nákladů, které se pro nás zvýšily. Jestliže se kýta za sedm až osm týdnů zdražila o 80 procent, tak logicky šunka, když má 95 procent masa, tak ten nárůst tam bude větší. A takové krkovice, kotlety za 79,90 korun, tak to si troufám říct, že tady chvíli nebude. To se dneska posunulo přes 100 korun,“ pokračuje Pilčík.

Ptačí chřipka i válka

Zpracovatelé masa se řídí cenami udávanými německou komoditní burzou. Právě tam se od začátku roku cena vepřového zvedla už o desítky procent. Další zdražení pak přišlo krátce po ruské invazi na Ukrajinu.

Maso a tedy i uzeniny prodražují taky rostoucí ceny paliva, energií i krmných směsí pro hospodářská zvířata. Problém je navíc s dopravou.

„Válka to rozhýbala na všechny strany úplně katastrofálně. Některé týdny se neptáme ani za kolik nám to dovezou, ale kdo to doveze. Tady tím, že ta válka vypukla, tak jsou tisíce kamionů v Polsku, které jsou odstavené, protože nemají řidiče, protože ti řidiči šli bojovat,“ doplňuje Pilčík.

Na rostoucí ceny drůbežího masa má vliv i ptačí chřipka, kvůli které musí chovatelé nechávat vybít slepice, krocany nebo husy. Jen v Česku bylo podle Veterinární správy letos odhaleno už devět ohnisek nákazy.