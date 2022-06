Nákupy v akci, pěstování zeleniny na zahradě a tři zaměstnání. Zdražování zasáhlo i rodinu s pěti dětmi

Nejstarší jedenáctiletá je Magdaléna, následuje Barbora, Eliška, čtyřletá Kateřina a Antonín. Pět dětí vychovávají manželé Markovi z Příbrami a rozhodně nepatří mezi ty, kteří by podlehli blbé náladě a šíleli z nárůstu cen. Přitom oba jsou učitelé a matka byla ještě loni na mateřské dovolené. Příbram 6:00 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Markovi z Příbrami vychovávají pět dětí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Tím, jak se zvyšují ceny energií a potravin, také víc lidí vnímá svoji situaci jako horší. Čistě statisticky je to podle společnosti PAQ Research, která zpracovává pro Český rozhlas projekt Život k nezaplacení, každá šestá domácnost.

Neměli bychom ovšem zapomenout, že podle stejného průzkumu třetina domácností stále hodnotí situaci jako dobrou. A to i takové, u kterých byste to nepředpokládali. Kupříkladu sedmičlenná rodina Markových z Příbrami.

Prostorná kuchyň rodinného domku nevypadá jako po výbuchu, což by se v rodině s pěti malými dětmi dalo čekat. Mrňousové jsou překvapivě klidní, za chvíli ale ztratí ostych a začíná být hlučno. Jejich matka Kateřina učí ve speciální škole.

„Dotklo se nás zdražování, to samozřejmě, ale jsme zvyklí se uskromnit. Tím, že máme zahradu, pár slepiček a králíků, učíme se hospodařit z toho, co je.“ Kateřina v pestrých šatech si mimoděk upraví krátce střižené vlnité vlasy, a stále se trpělivě usmívá.

Výchova pěti dětí ji naučila klidu. „Konečně jsem loni mohla jít po deseti letech mateřské do práce mezi lidi, to také člověka potěší.“

Nejstarší z dětí je jedenáctiletá je Magdaléna, následuje Barbora a Eliška | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Tři pracovní úvazky

Na stěně visí velká rodinná fotografie, na které se tváří poněkud vážně otec Lukáš Marek. Moc se nepodobá vousatému tmavovlasému muži v námořnickém tričku, který sedí u stolu. Učí hudbu na několika školách v okolí.

„Mám tři různé úvazky, nějak vyjdeme.“ Plat dvou učitelů není žádné terno, ale Lukáš si nestěžuje. „Před pěti lety to byla bída, ale učitelé dostali v posledních letech přidáno, je to výrazně lepší.“

Dům ze dřeva Markovi dostavěli těsně před epidemií covidu a hypotéku budou splácet třicet let. „Naštěstí pozemek jsme měli. Kdybychom ho museli kupovat, tak nevím, jak by to dopadlo.“

Před domem leží obrovská hromada naštípaného dřeva, tady se topí v krbu, plyn zavedený není. „Přitápíme elektřinou a dřevo mi vydrží tak na šest let. Je tvrdé a vyšlo mě ještě celkem levně, šestnáct kubíků za dvacet čtyři tisíc.“

Děti už se osmělily a vyrážejí na zahradu. Bazén tu nemají a horké dny tráví doma nebo u tety, která bazén má. „U moře jsme nikdy nebyli,“ říká jedenáctiletá Magdaléna s vlasy jako princezna skoro až do pasu. „Ale třeba pojedeme za rok.“

Sedmičlenná rodina nebyla nikdy u moře, podle Kateřiny to není jen otázka peněz. Uhlídat tolik malých dětí u vody je problém | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Výlet k moři není pro tak velkou rodinu levná záležitost, to ale podle Kateřiny není jen otázka peněz. „Uhlídat tolik malých dětí u vody je problém. Je mi jasné, že bychom si tam vůbec neodpočinuli.“

Rodina tráví čas hodně pospolu, ale jak děti dorůstávají a začínají docházet na kroužky, stávají se z rodičů taxikáři. „Kolikrát musím naložit čtyři, abych jedno odvezla, kam potřebuju.“

Nákup podle seznamu a akce

Děti skotačí po zahradě, Antonín ukazuje slepice a králíky a jedna z jeho mnoha sester trhá ještě nezralé jahody. „Máme ředkvičky, hrášek, cukety a maliny,“ ukazuje Magdalena a směje se při otázce, jestli to musí jíst každý den.

Děti skotačí po zahradě, Antonín ukazuje slepice a králíky a jedna z jeho mnoha sester trhá ještě nezralé jahody | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Lukáš stojí pod švestkou a pozoruje cvrkot. „Ceny se zvedají, takže přemýšlíme, kde ušetřit. Když je v akci mléko, koupím deset balíků, ale to jsem dělal vždycky. Na nákupy dostávám od manželky seznam.“

Seznam je praktická věc, protože vaření pro velkou rodinu vyžaduje dlouhodobé plánování a Kateřina nechce vařit z polotovarů. Některé položky ze seznamu občas vynechává.

„Nekupujeme tolik zeleniny jako dřív. Děti nemají každý den k večeři maso nebo šunku. Snažíme se kupovat jenom to, co spotřebujeme. Abychom nic nevyhazovali. Naštěstí některé zbytky u nás můžou transformovat slepice na vajíčka.“

Lukáš působí spokojeně a přikyvuje tomu, co manželka říká. „Když si zrovna nemůžu koupit něco, na co bych měl zrovna chuť nebo náladu, tak co. Jedeme dál.“

Kateřina vezme do ruky nejmladší dceru Káču a říká, že je to dobré i pro výchovu, aby děti věděly, že některé věci si musí zasloužit. „Musíme si nějaké věci odpustit. Snažíme se ale, aby to tak vnímaly i děti. Přesto všechno si myslím, že se máme dobře.“