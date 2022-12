Nestavme zemědělce do pozice zločinců a vyděračů, odmítá nařčení z enormních zisků Agrární komora

Kdo může za zdražování cen potravin: potravináři, obchodníci, nebo někdo jiný? Viceprezident Agrární komory Václav Hlaváček vidí příčiny na straně obchodníků, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Pavel Mikoška věří, že na vině je celý dodavatelský řetězec, ale o velkých ziscích prý mluvit nelze. Pro a proti Praha 23:10 14. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zemědělce mám rád, nechci je obviňovat, ale jejich ziskovost platí,“ řekl Pavel Mikoška (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neřekl bych, že by některá část dodavatelského řetězce potravin dnes zásadně profitovala. Všichni se snaží bojovat o to, aby přežili, snaží se do cen promítnout jen ty nejnutnější náklady spojené s inflací, cenami energií a podobně,“ uvádí v Pro a proti na Plusu Pavel Mikoška.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo může za zdražování cen potravin? Debatují viceprezident Agrární komory Václav Hlaváček a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Pavel Mikoška

Podle něj nikdo nemá zájem prodávat za vyšší ceny, protože maloobchodní trh v Česku je velmi konkurenční a spotřebitelé by šli nakupovat jinam. „Ve srovnání s Evropou máme také jednu z nejvyšších daní z přidané hodnoty na potraviny 15 procent, třeba v Polsku je to nula procent.“

Viceprezident Agrární komory Hlaváček souhlasí, že Česko nemá srovnatelné podmínky s okolním světem. „Jen DPH, ale také zmiňme nejvyšší nákladovou položku, tedy energie. Jejich ceny máme jedny z nejvyšších v Evropě.“

„Je třeba nastavit zákonem podmínky o cenách jako ve světě.“ Václav Hlaváček

„Ten, kdo je na konci celého dodavatelského řetězce, má neúměrně velkou marži,“ věří Hlaváček. „Producent vajíček je dodává do řetězců za 2,40 Kč, tam je máte za 6,50. To je dlouhodobě nespravedlivé.“

„Obchodníci mají různé marže na různých výrobcích, aby dokázali své podnikání uživit,“ vysvětluje Mikoška. „Výrobci i pekaři mají své prodejny a křičí, že obchodníci mají velké marže, ale v jejich obchodech jsou ceny srovnatelné nebo i vyšší než v řetězcích.“

„Ti, kteří prodávají ze dvora, mají minimální až žádné marže,“ tvrdí agrárník. Podle něj jsou neúměrné marže u ovoce, brambor a řady dalších výrobků. „Kdyby byla vůle, mohla by se rozkrýt situace u mléčných a masných výrobků. Vůle tu ale není, proto je třeba nastavit zákonem podmínky o cenách jako ve světě.“

„Zemědělce mám rád, nechci je obviňovat, ale jejich ziskovost platí.“ Pavel Mikoška

„Nepřiměřené marže byly zkoumány před dvěma lety, když výrazně podražilo máslo,“ připomíná Mikoška. „Studie ukázala, že marže obchodníků se na tomto růstu ceny podílely jen minimálně. U másla tehdy byl nárůst cen u producentů. Jako obchodníci se studii stran mléka a masa nebráníme, neobviňujme obchodníky, že vydělávají víc než ostatní v řetězci.“

„Všichni vědí, že zemědělci nemají žádný vliv na cenu svých produktů, ty jsou definovány na burzách. Do toho vstupují spekulanti, kteří na trhu s komoditami zvyšují nejistotu. A já mám nulový vliv na to, za kolik pekař upeče z mé pšenice chleba,“ upozorňuje Hlaváček z Agrární komory.

Základní potraviny skokově zdražují. Za nákup dají zákazníci o desítky procent více než loni Číst článek

Zástupce obchodníků se odvolává na další čísla ministerstva zemědělství. „Ta říkají, že primární zemědělská výroba letos realizovala enormní zisky. Zemědělce mám rád, nechci je obviňovat, ale jejich ziskovost platí. Každý v řetězci si k ceně musí něco přidat, a když je řetězec čtyř nebo pětičlánkový, tak se přidává víckrát,“ konstatuje Pavel Mikoška.

„A proč se nemluví o ziskovosti všech ostatních? Zemědělci se staví do pozice zločinců a vyděračů. Výsledky živočišné výroby budou hodně minusové a povedou k tomu, že Česko nebude mít živočišnou produkci, jen obilniny a olejniny. Jaká pak bude cena potravin?“ varuje před dopady neuvážené zemědělské politiky Václav Hlaváček z Agrární komory.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu na začátku článku. Moderuje Karolína Koubová.