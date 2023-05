Půjčovny lodí na Vltavě zdražují. Vysoké poplatky za energie zvyšují náklady i na provoz kempů

Jihočeské půjčovny lodí na řece Vltavě letos navyšují ceny až o patnáct procent. Poplatky zvyšují kvůli rostoucím nákladům na energie i na platy zaměstnanců. Zdražení se dotklo taky vodáckých kempů. České Budějovice 19:11 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vloni vyšel pronájem raftu v jedné z půjčoven na 900 korun na den, letos je to 950 korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to zhruba o 10, u některých položek 15 procent, takže jsme stále pod úrovní současné inflace. Je to z toho důvodu, že vstupy jsou obecně dražší, ať už to jsou energie, mzdové náklady, zpracování odpadu, všechno šlo opravdu nahoru,“ vysvětluje Jan Straka, manažer společnosti Ingetour, která provozuje půjčovnu lodí ve Vyšším Brodě a čtyři kempy na Vltavě.

Ceny letos mírně navýšila i půjčovna Kservis v Boršově nad Vltavou. „Raft jsme zdražili o 50 korun. Dopravu jsme nechali, jelikož u té se cena nezměnila. U plastových lodí je cena vyšší o asi 20 korun na den, ale není to nic výrazného,“ doplňuje provozovatel Jakub Litvan.

Vloni vyšlo půjčení raftu v Kservisu na 900 korun na den, letos je to 950 korun.