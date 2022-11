Pětina restaurací v Česku zvažuje, že kvůli vysokým cenám skončí. Jiné budou samy zdražovat

Přes sedm a půl procenta restaurací v Česku se chystá zavřít své podníkání co nejdříve nebo to udělá v řádu měsíců. Výplývá to z průzkumu společnosti Edenred. Jiné budou zdražovat.

„Ceny již letos zvýšilo v reakci na inflaci přes 90 procent podniků a další polovina nyní zdražení zvažuje nebo již je rozhodnuta zdražit,“ uvedla pro Radiožurnál ředitelka pro vnější vztahy společnosti Edenred Aneta Martišková.

Asociace hotelů a restaurací pak předpokládá, že zhruba 16 procent podniků omezí provoz. Zákazníků totiž kvůli rostoucím cenám ubylo. „V době, kdy nemají zakazníky, tak mohou ušetřit vlastně i personál i náklady,“ doplňuje prezident asociace Václav Stárek.

Právě nedostatek personálu nebo drahá pracovní síla jsou pro provozovatele problém. Část restaurací - hlavně v chudších oblastech Česka - taky podle průzkumu Edenredu přechází na vaření jednodušších jídel s nižším rozpočtem.