Že to bude trvat dlouho, jsme čekali, říká o pomoci pro Ukrajinu bezpečnostní poradce vlády Pojar

Lídři několika evropských zemí jednali v Praze o lepší koordinaci pomoci Ukrajině. Za Petrem Fialou přijel polský premiér Duda, předsedkyně dánské vlády Frederiksenová a premiéři Nizozemska a Lotyšska. „Hlavní je, aby ta pomoc byla koordinovaná a synergická," říká pro Radiožurnál poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Praha 21:15 28. května 2024

Je v plánu nějaká další iniciativa než ta česká?

Žádná iniciativa, která by se nazývala českou iniciativou, v plánu není, ale máme zde německou iniciativu, která má zabezpečovat systémy protivzdušné obrany. Máme zde celou řadu nápadů dalších zemí, jakým způsobem pomoci Ukrajině a o tom se budeme bavit. Aby ta pomoc byla koordinovaná, synergická a nekanibalizovala se.

Ta česká iniciativa ale naráží na nedostatek peněz na munici. Podle vládního zmocněnce pro Ukrajinu Petra Kopečného by bylo možné dodat tři miliony kusů munice, ale ty přislíbené peníze od některých zemí nedorazily. Anebo trvá týdny, než peníze dorazí. Zapojilo se 18 zemí. Peníze zatím poslaly jen čtyři. Proč se tak liší politické závazky a realita?

Protože trvá nějakou dobu, než to každý doma ve svém systému zprocesuje, než jsou uzavřeny vlastní smlouvy a kontrakty. Každá země rozhoduje o tom, co za její peníze bude nakoupeno a pak musí dojít k převodu peněz.

Je to v zásadě běžná doba. Ani my jsme neočekávali, že to bude rychlejší. Konec konců od února jsme říkali, že první dodávky munice na Ukrajinu lze očekávat v červnu. To se tak stane. Bylo to zcela předvídatelné a stejným způsobem budeme teď napomáhat dalším zemím, které přislíbily peníze, aby mohly munici zakoupit, aby ta munice na Ukrajinu dorazila.

Myslím, že můžeme slíbit to, že každý měsíc od června dále dorazí na Ukrajinu z iniciativy několik desítek tisíc kusů munice ráže 155 a budeme rádi, když se tyto závazky prodlouží i do příštího roku.

Zbraně nejen k obraně

Znamená to, že se nebude řešit i lepší koordinace právě posílání těch peněz a plateb těchto peněz?

Země, které jsou tady, tak si myslím, že udělaly maximum a funguje to. Spíše to bude o tom, jakým způsobem působit na ostatní země a ukazovat jim, že ten systém funguje, že to dává smysl a že se mají připojit a navýšit své dary. Ale všechno má svůj čas a zajistit takovéto dodávky samozřejmě nějakou dobu trvá.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se v posledních dnech opakovaně postavil za to, aby západní zbraně mohla Ukrajina využívat i na legitimní vojenské cíle na ruském území. S tím souhlasí i premiér Petr Fiala. Tak jak daleko jsme v tuto chvíli od toho, aby k takovému uvolnění omezení došlo? Tuším, že proti bylo hlavně Německo.

Ta omezení nejsou kolektivní. Jde o omezení určitých zemí, které Ukrajině dodávají konkrétní zbraně a rozhodují o tom, jak mohou být použity. Česká republika nerozhoduje o německých, francouzských nebo britských zbraních. To, jak s nimi mohou Ukrajinci nakládat, je na těchto zemích a jen ony mohou rozhodnout, jestli se podmínky použití rozšíří nebo změní.

Polsko podle ministra zahraničí Radoslava Sikorského nebude vylučovat vyslání svých vojáků na Ukrajinu. Podobně mluví i pobaltské země. V jednání je působení francouzských vojenských instruktorů v centrech přímo na Ukrajině. Vrací se do jednání možná přítomnost aliančních vojáků na Ukrajině?

To také není kolektivní rozhodnutí. Každá země může uzavřít dohodu s jinou zemí, a pokud se dohodnou, že na Ukrajinu vyšlou instruktory nebo ji jiným způsobem podpoří, tak na to mají právo. My o tomto nerozhodujeme.

Tomu samozřejmě rozumím, ale jde mi o to, jestli právě toto bude jedno z možných témat na dnešním jednání, protože tam jsou právě země, které se aktivně zapojují do pomoci Ukrajině.

Nevím, ale nemyslím si, protože to není naplánováno. Má se diskutovat o dodávkách munice, systémů protivzdušné obrany, případně jiných dodávkách na Ukrajinu. Zároveň taky chceme rozpracovat projekty pomoci ukrajinskému průmyslu, aby se dalo více zbraní produkovat na Ukrajině a výroba byla blíž ukrajinským potřebám.

Nikdo zatím nesignalizoval, že by debatoval své úvahy o tom, jakým způsobem tam bude, nebo nebude vysílat vojáky. Česká republika nic takového v plánu nemá.

Ukrajina v posledních týdnech čelí zvýšeným vzdušným útokům. I vy jste zmiňoval protivzdušnou obranu, je v plánu nějak výrazněji Ukrajině pomoc právě třeba v oblasti protivzdušné obrany?

Ano, určitě. Tam se hodně angažuje Německo a Spojené státy. A Nizozemsko vydalo před několika hodinami prohlášení o tom, jakým způsobem se zapojí.

Takže ano, o tomto budeme diskutovat. To je nesmírně důležité a je to diskutováno na různých fórech a nevyhneme se tomu ani zde. Předpokládám, že to bude i jednou z priorit, které předestřel ukrajinský premiér.