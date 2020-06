Majitel obehnal pozemek pod Kunětickou horou betonem. Podle úřadů je stavba zdi nelegální

„Co já vidím, tak je to betonový plot, má 2,5 až 3 metry a určitě to není plaňkový nebo živý plot. Je to prostě betonová zeď,“ říká osadník Martin Ducháč. Oplocení je vidět až z Kunětické hory.

S názorem stavebního úřadu nesouhlasím. Mám kladné stanovisko k oplocení pozemku 2 metry vysokým neprůhledným plotem, říká majitel

„V takovém rozsahu mi to připomíná takovou malou čínskou zeď pod Kunětickou horu, to skutečně bije do očí a je to prvek, který naprosto narušuje to panorama okolí,“ říká kastelán hradu Miloš Jiroušek.

Nelegální zeď

Podle stavebního úřadu je oplocení nelegální. „Ta stavba je nelegální, protože je postavena v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu památkové péče,“ potvrdila Českému rozhlasu vedoucí odboru stavebního úřadu v Sezemicích Petra Nacu.

Betonový plot do přírody pod hradem příliš nezapadá | Foto: Naďa Kubínková | Zdroj: Český rozhlas

Majitelem oplocení je Jaroslav Kalabza. Na mikrofon se odmítl vyjádřit, své odpovědi poskytl Českému rozhlasu písemně: „S názorem stavebního úřadu nesouhlasím, podle mne tento typ oplocení není nelegální stavbou. Mám kladné stanovisko památkového ústavu k oplocení pozemku 2 metry vysokým neprůhledným plotem. Vzal jsem v úvahu přání majitelů okolních nemovitostí, který se obávali mých čtyř psů obří rasy německá doga a jejich možného vlivu na okolí. Postavil jsem plot, který chrání obě strany.“

‚Odstraňte stavbu‘

Stavební úřad v Sezemicích zahájil na začátku minulého roku řízení o nařízení odstranění stavby a Kalabza už dvakrát požádal o prodloužení termínu k dodání dokladů. Obyvatele osady ale už dlouho znepokojuje, že skoro třímetrový plot se stále rozšiřuje.

„Staví se elektronické brány a ten plot se vlastně dělá větší a větší,“ dodává obyvatelka Zdeňka Běhounková. A stavební úřad v Sezemicích v čele s Petrou Nacu to potvrzuje. „Víme o tom, že se tam staví dál, zasílali jsme opětovnou výzvu k bezodkladnému zastavení prací, doufáme, že uposlechne.“

Kalabza to ale popírá. „Oplocení se nikam nerozšiřuje, stavební práce se nevztahují k oplocení pozemku.“

Kastelán Miloš Jiroušek upozorňuje ještě na jednu věc. „Pro lidi to představuje precedens, že to vždycky nějak dopadne, většinou ve prospěch toho stavebníka, že to nějak ustojí a že to zůstane.“

Stavební úřad teď čeká na to, až Jaroslav Kalabza do letošního 30. června dodá všechna potřebná povolení od památkářů. Českému rozhlasu napsal, že všechny podklady dodá včas. Bez kladného stanoviska stavební úřad totiž dodatečné povolení pro stavbu plotu nevydá.