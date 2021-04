Zelení ukončili jednání o spolupráci s ČSSD. Spojení by podle nich ‚nezlepšilo politickou kulturu‘

Strana zelených ukončila vyjednávání s ČSSD o předvolební spolupráci. Sjezd sociálních demokratů a další kroky po něm nedávají Zeleným naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce, kterým je zásadní změna politické kultury v Česku. Další kroky oznámí Zelení ve středu před polednem na tiskové konferenci. O ukončení předvolební spolupráce v pondělí Zelení informovali předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Praha 13:06 12. 4. 2021 (Aktualizováno: 13:28 12. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální demokracie nepůjde do voleb se Zelenými. Ti ukončili jednání (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Sjezd sociální demokracie a další kroky po něm nám nedávají naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce, který stanovil náš sjezd (v lednu). Tedy aby takový projekt přispěl k zásadní změně politické kultury v Česku a k ukončení oligarchického srůstání politické a ekonomické moci a autoritářského stylu vládnutí zemi, a to včetně odmítnutí spolupráce s Andrejem Babišem a hnutím ANO,“ uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Berg byl v pátek hostem na online sjezdu sociálních demokratů. K plánované spolupráci uvedl, že země, kde zelení a sociální demokraté spolupracují, představují ideál.

Podle Berga, jehož strana má dosud zástupce pouze v horní parlamentní komoře, není možné tříštit síly. Za hlavní témata pokládali Zelení dopady klimatické změny, které nemají nést nejzranitelnější, dále bydlení a změny vyplývající z globalizace.

Hamáček před svým znovuzvolením do předsednického křesla ČSSD v kandidátské řeči na sjezdu řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítl ale zelený aktivismus vedoucí k nesmyslným zákazům. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům nechtěl vnucovat.

S ČSSD jsme ukončili jednání o spolupráci. Další kroky směrem k volbám 2021 oznámíme na online tiskové konferenci ve středu 14. dubna od 11:00. https://t.co/bij2p2u94O — Michal Berg (@MichalBerg) April 12, 2021

Úpadek v minulých volbách

Strana zelených má ve volebních modelech podporu zhruba mezi jedním a dvěma procenty. Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 získali Zelení 1,46 procenta hlasů, nedosáhli tak ani na státní příspěvek. Spolupředsedy Davis a Berga si Zelení do čela strany zvolili loni v lednu.

ČSSD je součástí koaliční vlády Andreje Babiše (ANO), v posledních několika letech prochází výraznou krizí. Úbytek voličů citelně poznala již ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, ve kterých skončila až šestá a získala pouhých 15 mandátů. Od roku 2019 preference strany klesají i pod pět procent a výrazně jí ubývá i členů.

ČSSD také utrpěla debakly ve volbách do Senátu, do krajských zastupitelstev i do Evropského parlamentu. Hamáček na posledním sjezdu delegátům slíbil, že stranu ve sněmovně udrží. Volby se konají letos v říjnu.