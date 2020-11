Vzhledově nedokonalé zelenině a ovoci dává přednost jen 18 procent českých zákazníků

Téměř tři pětiny lidí by při koupi zeleniny a ovoce daly při zachování stejné ceny přednost tvarově perfektním plodům před vzhledově nedokonalými. Jako nejčastější důvod uváděli snadnější krájení a čištění a to, že kupovat „hezčí“ plodiny je normální. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVV), které v něm zjišťovalo názory veřejnosti ohledně plýtvání potravinami.

