Naši neprůstřelnou vestu nosí i Zelenskyj. Češi se projevili jako solidární národ, říká ředitel Post Bellum

Už rok probíhá válka na Ukrajině. Od jejího začátku Češi přispívají v různých sbírkách na pomoc Ukrajině. Jednu z nich pořádá i organizace Post Bellum – Paměť národa. „Naše sbírka je třetí největší. Češi poslali přes Paměť národa na Ukrajinu zhruba půl miliardy korun v podobě různého obranného vojenského materiálu. Člověka strašně povzbuzuje, že se Češi semkli a řekli si: týká se nás to," říká ředitel organizace Mikuláš Kroupa. HOST LUCIE VÝBORNÉ Praha 23:42 24. února 2023

Teď jsme ve skladu, co se tady děje?

Jsme ve skladu Paměti národa, je to rozsáhlý sklad, ve kterém jsme před rokem kompletovali neprůstřelné vesty. Zaměřujeme se právě na pomoc obráncům Ukrajiny. Z počátku války jsme se zaměřili na neprůstřelné vesty, helmy... Nyní především dodáváme specializované drony, elektrotechniku... Posíláme na Ukrajinu zdravotnický materiál a speciální vojenské sanitky.

Částka, kterou věnovali Češi na pomoc Ukrajině, je fascinující. Nevím, jestli někdy něco takového v dějinách bylo, ale myslím si, že ne...

Ne. Češi se projevili jako veliký, solidární, přátelský národ, který si je vědom své vlastní veliké zkušenosti z 20. století. Ta trpká historická zkušenost nás k něčemu zavazuje. A jestli se tady bavíme 30 let o nějakém vyrovnávání se s minulostí, toto je výsledek. A je velice povzbuzující.

Češi sami prožili zradu v 38. roce, kdy nás naši spojenci nechali napospas nacistickému Německu. Prožili jsme rok 1948, kdy si tu Sovětský svaz společně s českými komunisty usurpoval absolutní moc a uvrhl nás do otroctví na dalších 40 let.

Naši rodiče pamatují srpen 1968 – sovětskou okupaci... Toto všechno nás zavazuje k tomu, abychom pomáhali svobodnému, suverénnímu národu, který je napaden Ruskem. Doufám, že Češi přispěli a přispívají k vítězství, které se blíží.

Během prvních asi deseti dnů dokázali Češi shromáždit prostřednictvím jenom vašeho účtu asi 170 milionů korun, což je neuvěřitelné číslo. Vy jste hned věděli, co máte dělat. Paměť národa už počítala s tím, co se 24. února na Ukrajině stane?

V polovině ledna měl Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, před shromážděním generálů projev, že to, co se děje na hranicích Ukrajiny, není cvičení, protože ruské jednotky mají dodávky krevní plazmy. To je jasná ukázka toho, že se chystá vážná invaze. V tu chvíli jsme vedli diskusi nad tím, co má Paměť národa dělat.

V roce 2019 jsme založili ve Lvově pobočku Paměti národa, máme tam kolegy. Ve spolupráci s nimi jsme se rozhodli, že uspořádáme sbírku a najdeme na Ukrajině partnerskou nadaci. Vybrali jsme Come Back Alive. Sbírku jsme otevřeli 22. února, protože v tu chvíli vstoupili ruští vojáci do Doněcka a Luhanska a my jsme řekli: toto je již invaze, začíná válka.

24. února už jsme měli půl milionu korun. Během jednoho dne to rostlo na miliony. Okamžitě jsme poslali první peníze Come Back Alive, ale dali nám vědět, že tolik peněz nedokážou utratit na území Ukrajiny. Poprosili nás, abychom materiál začali nakupovat tady v Evropě my.

Ukázalo se, že nás čeká obrovská práce. Kolem nás najednou vznikl tým specialistů, odborníků na různé obranné vojenské prostředky. Jak se dělá neprůstřelná vesta, to jsme se učili v poklusu...

A podařilo se. Neprůstřelné vesty už nebyly v Evropě k dostání, během jednoho týdne byla Evropa kompletně vyprodaná. Naše vesty zachraňují životy dodnes. Ukázka toho je, že naši neprůstřelnou vestu nosí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Myslel jste si někdy, že budete sbírat až takhle novodobou historii a její příběhy?

To jsem si neuvědomil, když jsme zakládali pobočku ve Lvově, ale každý z nás žijeme nějaký život a doufejme, že budeme svůj život naplňovat tak, aby jednou byl i dějinným svědectvím. V tuto chvíli se každý z nás v Evropě ocitá v dějinných událostech a na každém z nás záleží, jak se zachováme. Češi na sebe mohou být hrdí.

