Šedivý: Ukrajinu podporujeme, jak můžeme. Pokud by Západ s pomocí přestal, ukázala by se převaha Ruska

Na státní návštěvu Prahy dorazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, hned ve čtvrtek po příletu ho na Pražském hradě přivítal prezident Petr Pavel. „Jsme spojencem, který dává to, co dávat může. Je zřejmé, že z naší strany nejde jen o materiální pomoc, ale i o morální a politickou podporu, kterou Ukrajinci potřebují," říká Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek řekl, že se po 500 dnech války ukazuje, že Rusko není tak silné, jak se nás snažilo přesvědčit. Je ale tak slabé, jak by si Ukrajinci přáli?

Určitě není tak slabé, jak by si Ukrajinci přáli a jak bychom si přáli my. To vidíme na frontě. Nejen že se nedaří vést protiofenzivu tak, že by velmi rychle vytlačovala ruská vojska z Ukrajiny, ale na některých místech dokonce Rusové postupují.

Přesto je dobré říct, že Rusko opravdu není tak silné, jak se nás snažilo přesvědčit. Ukrajinci postupují krok za krokem a doufejme, že se jim podaří dosáhnout okamžiku, kdy se ruský odpor zlomí a Ukrajinci dosáhnou svého cíle. I když to nebude stoprocentně jednoduché.

Česká republika poskytla Ukrajině už desítky tanků, stovky obrněných vozidel a pak ještě dělostřelecké systémy a další techniku a munici. Na tak malou zemi to není úplně málo. Jak důležitým spojencem jsme pro Ukrajinu?

Myslím, že jsme byli skutečně prvním státem, který začal Ukrajincům pomáhat, nejvíc na prvopočátku a i těžkou technikou, což bylo pravděpodobně velmi důležité. A Česká republika v tom pokračuje.

My jsme tím spojencem, který dává to, co dávat může. A myslím si, že dnes je zcela zřejmé, že to z naší strany není jenom materiální pomoc, kde už máme určité limity vzhledem se své velikosti a schopnostem, ale i morální a politická podpora, kterou Ukrajinci potřebují a kterou budou potřebovat i do budoucnosti.

Myslím, že jsme mezi skutečně významnými spojenci Ukrajiny a doufám, že zůstaneme.

Nehrozí, že velká vojenská podpora Ukrajiny ze strany Západu prostě jednou skončí nebo se výrazně omezí? Co by následovalo potom?

To je velká otázka, která se diskutuje velmi často. Pokud by Západ přestal podporovat Ukrajinu především materiálně, tak by se, myslím, pravděpodobně ukázala převaha Rusů, kteří mají potenciál dejme tomu starší techniky, starších zbraní a mají poměrně velký potenciál v lidském segmentu.

V takovém případě by asi Ukrajina měla poměrně velké problémy dosáhnout svého cíle vytlačit Rusy ze svého území. Mezinárodní podpora je zkrátka zásadní v současné době a bude i v budoucnosti.

Jedním z klíčových bodů večerního jednání obou státníků, Petra Pavla a Volodymyra Zelenského, byl nadcházející summit NATO v litevském Vilniusu. Ukrajina už tam chtěla získat pozvánku do Aliance. Je to reálné?

Já myslím, že pozvánku takovou, jak si přejí Ukrajinci, Kyjev nedostane. Ale Severoatlantická aliance by měla říct, jaké kroky je nezbytně potřeba udělat, až ta situace nastane, tak, aby byla Ukrajina připravená a celý proces pak byl maximálně rychlý.